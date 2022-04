Vezzali, russi agli Internazionali? In corso approfondimenti

"Tennisti russi agli Internazionali? Il Cio ha dettato delle linee da seguire, delle indicazioni alle federazioni Internazionali. L'Italia è in sintonia con le linee decise dal Comitato Olimpico. Per la partecipazione agli Internazionali è diversa da Wimbledon. Sono in corso approfondimenti di carattere formale": lo dice la sottosegretaria allo sport Valentina Vezzali intervenuta alla giornata di sport 'Il Foglio a San Siro'.