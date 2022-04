Calcio: De Laurentiis, 'Ho preso Kvaratskhelia, spero di aver fatto un colpaccio' scuse ai tifosi e conferma Mertens

A volte un passo indietro, un pentimento tempestivo possono servire anche nel calcio per cementare i rapporti e per rafforzare lo spirito di gruppo. Deve essere stata questa la considerazione alla base dell'iniziativa di Aurelio De Laurentiis di rivedere repentinamente le sue posizioni sul ritiro punitivo per i giocatori deciso d'impeto subito dopo la clamorosa sconfitta subita dalla squadra a Empoli.

E così la riunione forzata per il gruppo che in primo momento era stata stabilita a partire da martedì e che sarebbe dovuta durare perlomeno fino a sabato sera, dopo la sfida con il Sassuolo, si è trasformata in un paio di cene di gruppo, alle quali partecipa anche lo stesso De Laurentiis, organizzate allo scopo di stare assieme, farsi compagnia, parlarsi e ritrovare le motivazioni smarrite.

Il presidente ha parlato di questo e di diversi altri argomenti importanti in un'intervista con Radio Kiss Kiss nella quale ha affrontato temi caldi, proprio quelli che più di tutti stanno a cuore ai tifosi della squadra azzurra.

E proprio ai sostenitori del Napoli De Laurentiis ha rivolto un pensiero di riguardo. ''Voglio chiedere scusa ai tutti i tifosi del Napoli - ha detto - per la bruttissima sconfitta di Empoli''. Ma i temi che il presidente ha affrontato successivamente riguardano non tanto il passato quanto il futuro della società e soprattutto della squadra. Innanzitutto Mertens.

E' il giocatore più amato dai tifosi, colui il quale è entrato nel cuore della gente, il più grande goleador della storia della società azzurra. De Laurentiis si è convinto a rinnovargli il contratto per un altro anno, sempre che 'Ciro' accetti di ridursi lo stipendio per allinearsi ai nuovi parametri societari.

''Il rinnovo di Mertens? Ieri - ha raccontato il presidente a Radio Kiss Kiss - sono stato a casa sua. Gli avevo mandato una medaglia con le immagini del Vesuvio da mettere al collo di suo figlio che è vispissimo come il papà. E' il minimo che dai suoi occhi splendesse l'azzurro Napoli. Ci siamo dati appuntamento al termine della stagione, ma lui ama Napoli ed il Napoli. Ciro è innamorato dello stile di vita che c'è a Napoli. E' la persona che ha lasciato il segno con il numero di goal. Non ci dovrebbero essere problemi per il rinnovo, ma nella vita mai dire mai. A Dries ho detto che ha un'opzione per un altro anno e ci dobbiamo sedere e stabilisce lui quando, magari a fine campionato. Se vuole restare in questa città noi ci siamo''.

Ma il futuro del Napoli non ha solo il nome di Mertens. Un nome nuovo è infatti pronto per entrare nel cuore dei tifosi azzurri. Si tratta di Khvicha Kvaratskhelia, 21 anni, centrocampista offensivo della Dinamo Batumi e della nazionale georgiana, considerato uno dei maggiori talenti emergenti del calcio europeo. Nei giorni scorsi si era parlato di una trattativa con il Napoli che oggi viene confermata da De Laurentiis. E' lui il giocatore destinato a raccogliere l'eredità di Lorenzo Insigne, pronto a trasferirsi in Canada.

''Spero di aver fatto un colpaccio - ha ammesso il presidente - è un calciatore del Napoli a tutti gli effetti''. (ANSA).