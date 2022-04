Ok Wimbledon ai no vax, Djokovic potrà difendere titolo

Via libera di Wimbledon ai no vax. Novak Djokovic potrà così difendere il suo titolo vinto sull'erba londinese dopo che gli organizzatori hanno annunciato che i giocatori non vaccinati contro il Covid-19 potranno competere nel torneo dello Slam. Il numero uno del mondo serbo aveva dovuto saltare gli Australian Open a gennaio, protagonista di un caso di stato perché non era vaccinato e quindi non poteva restare nel Paese.

"Il requisito stabilito dal governo per entrare nel Regno Unito non include la vaccinazione obbligatoria", ha detto l'amministratore delegato dell'All England Lawn Tennis Club Sally Bolton in una conferenza stampa. "Pertanto, sebbene sia ovviamente consigliata, non è una condizione obbligatoria per l'ingresso". Wimbledon, che invece è stato negato ai tennisti russi e bielorussi a causa della guerra in Ucraina, è in programma dal 27 giugno al 10 luglio.

Anche Wimbledon sanziona Mosca, no ai tennisti russi