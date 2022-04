Il Sudtirol va in Serie B, Ghirelli: "E' una storica promozione"

L'Alto Adige conquista una storia promozione in Serie B grazie all'Fc Sudtirol che, con una doppietta firmata da Daniele Casiraghi al 41' pt e al 19' st, supera la Triestina sul terreno dello stadio Nereo Rocco di Trieste (2-0) e sale a 90 punti, consolidando il primo posto nella classifica del Girone A di Serie C. Dal 1947 un club altoatesino, il Bolzano, non approdava in B. "Caro presidente Comper, la vittoria in un combattutissimo campionato di C, dimostra capacità di grande tenuta. E' stata caratterizzata da un confronto sportivo, tecnicamente ed agonisticamente di alta qualità - il commento del presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli -. Questo è merito indiscutibile da ascrivervi.

Permettetemi di ricordare il valore e la qualità del Padova e di rendere omaggio al suo grande campionato. Questo continuo confronto accresce, in modo significativo, i meriti per la bella vittoria ottenuta sul campo. Avete ottenuto, per la prima volta, nella storia del Sudtirol una storica promozione in Serie B. Un risultato che si associa ad uno sviluppo delle infrastrutture sportive che vi fa onore e dimostra lungimiranza. Avete costruito un team forte in società' e nella costruzione della squadra con mister Javorcic che ha assicurato grande professionalità".