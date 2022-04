Serie A: Sassuolo-Juventus, formazioni

Rinfrancata dalla finale di Coppa Italia, la Juve di Allegri affronta lunedi' una scomoda trasferta col Sassuolo che ritrova il condottiero Berardi al fianco dei talentuosi Raspadori, Traore' e Scamacca. Nell'andata la squadra di Dionisi si e' imposta allo Stadium, poi in Coppa Italia e' uscita solo per un autogol, quindi si annuncia una gara affascinante, anche se i bianconeri continuano ad avere emergenza a centrocampo. Uscito indenne dalla questione plusvalenze, ora ritorna un altro incubo per il club: il rischio di sanzioni per la questione Superlega dopo la decisioni del tribunale di Madrid. Ma Allegri guarda avanti col suo progetto triennale per tornare ai vertici con una Juve rinnovata.

PROBABILI FORMAZIONI DI SASSUOLO-JUVENTUS

Sassuolo (4-2-3-1): 47 Consigli, 17 Muldur, 21 Chiriches, 31 Ferrari, 77 Kyriakopulos, 8 Lopez, 16 Frattesi, 25 Berardi, 18 Raspadori, 23 Traore, 91 Scamacca. (56 Pegolo, 24 Satalino, 5 Ayhan, 6 Rogerio, 13 Peluso, 44 Ruan, 4 Magnanelli, 97 Henrique, 10 Djuricic, 11 Ciervo, 15 Ceide, 92 Defrel). All: Dionisi. Squalificati: nessuno. Diffidati: Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos. Indisponibili: Harroui, Toljan, Obiang, Romagna. Juventus (4-2-3-1): 1 Szczesny; 6 Danilo, 4 De Ligt, 19 Bonucci, 12 Alex Sandro; 28 Zakaria, 25 Rabiot; 11 Cuadrado, 10 Dybala, 9 Morata; 7 Vlahovic (23 Pinsoglio, 36 Perin, 2 De Sciglio, 3 Chiellini, 17 Pellegrini, 18 Kean, 20 Bernardeschi, 24 Rugani, 47 Miretti). All. Allegri. Squalificati: nessuno. Diffidati: Rabiot, Vlahovic. Indisponibili: Aké, Arthur, Chiesa, Kaio Jorge, Locatelli, McKennie.

Arbitro: Maresca di Napoli Quote Snai: 4,25; 4,00: 1,75.