Serie A: Empoli-Napoli e Bologna-Udinese, formazioni

Domenica alle 15 Empoli-Napoli e Bologna-Udinese

"Dobbiamo continuare a lavorare e a farci trovare pronti ogni domenica. E' troppo importante pensare allo scudetto per noi, per tutto lo staff, per tutta la città. Non si deve mollare, dobbiamo continuare a lottare". Alex Meret lo ha detto in un'intervista a Radio Kiss Kiss Napoli, tenendo accesa la speranza di rimonta del Napoli. "Sicuramente fa male - spiega riferendosi al pareggio della Roma nel recupero - prendere un gol così agli ultimi minuti, la vittoria era a un passo, ma dobbiamo accettarlo, essere più attenti e ripartire subito. L'umore del gruppo deve essere positivo. Ora è più difficile raggiungere l'obiettivo scudetto, ma non dobbiamo smettere di essere perfezionisti e andare in campo per vincere le partite".

BOLOGNA-UDINESE SENZA ARNAUTOVIC E BETO

Emergenza squalifiche, in casa Bologna, in vista della sfida in programma domenica al Dall'Ara con l'Udinese. Difesa e attacco da rivedere per Mihajlovic e il suo staff, dopo i rossi diretti rimediati con la Juventus da Soumaoro (una giornata di stop) e Medel (2 giornate, il club ha presentato ricorso per ottenere la riduzione a un turno) e l'ammonizione a carico del diffidato Arnautovic, che ha fatto scattare lo stop. Scaldano i motori Bonifazi e Binks per il reparto arretrato, mentre in attacco dovrebbe esserci spazio per la coppia Barrow-Orsolini. Sansone, intanto, ha ripreso gli allenamenti dopo aver saltato l'ultima sfida per influenza. Per la trasferta di Bologna, Cioffi avrà a disposizione Molina, che ha scontato la squalifica, ma non Beto e Pereyra, ancora infortunati. Per l'attacco è Success l'indiziato a giocare dal 1' accanto a Deulofeu, mentre a centrocampo dovrebbero giostrare Walace, Arslan e Makengo. In difesa, nella logica del turnover - e in vista delle altre due sfide in sette giorni con Fiorentina e Inter - chance per Nuytinck, ma anche Zeegelaar si gioca le proprie carte, magari a scapito di Udogie, apparso affaticato.

PROBABILI FORMAZIONI DI EMPOLI-NAPOLI

Empoli (4-3-2-1): 13 Vicario; 30 Stojanovic, 6 Romagnoli, 42 Viti, 65 Parisi; Zurkowski, 23 Asllani, 25 Bandinelli; 10 Bajrami, 11 Di Francesco; 99 Pinamonti (1 Ujkani, 22 Furlan, 34 Ismajli, 20 Fiamozzi, 33 Luperto, 15 Benassi, 21 Cacace, 5 Stulac, 8 Henderson, 7 Verre, 9 Cutrone, 19 La Mantia). All.: Andreazzoli. Squalificati: nessuno. Diffidati: Marchizza, Tonelli, Bandinelli. Indisponibili: Haas, Marchizza, Tonelli.

Napoli (4-2-3-1): 25 Ospina, 59 Zanoli, 13 Rrahmani, 5 Juan Jesus, 6 Mario Rui, 99 Anguissa, 4 Demme, 8 Ruiz, 21 Politano, 9 Osimhen, 24 Insigne. (1 Meret, 12 Marfella, 22 Di Lorenzo, 2 Malcuit, 3 Tuanzebe, 31 Ghoulam, 7 Elmas, 20 Zielinski, 33 Ounas, 11 Lozano, 14 Mertens, 37 Petagna). All.: Spalletti. Squalificati: Koulibay. Diffidati: Demme. Indisponibili: Lobotka.

Arbitro: Marinelli di Tivoli. Quote Snai: 5,25; 4,00; 1,60.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI BOLOGNA-UDINESE

Bologna (3-5-2): 28 Skorupski, 4 Bonifazi, 2 Binks, 6 Theate, 3 Hickey, 8 Dominguez, 30 Schouten, 21 Soriano, 35 Dijks, 7 Orsolini, 99 Barrow. (12 Molla, 22 Bardi, 15 Mbaye, 71 Kasius, 29 De Silvestri, 14 Viola, 20 Aebischer, 32 Svanberg, 55 Vignato, 10 Sansone, 19 Santander, 91 Falcinelli). All.: Mihajlovic. Squalificati: Arnautovic, Medel, Soumaoro. Diffidati: Soriano. Indisponibili: Kingsley. Udinese (3-5-2): 1 Silvestri; 50 Becao, 22 Pablo Marì, 17 Nuytinck; 16 Molina, 5 Arslan, 11 Walace, 6 Makengo, 13 Udogie; 7 Success, 10 Deulofeu. (20 Padelli, 31 Gasparini, 2 Perez, 4 Zeegelaar, 28 Benkovic, 93 Soppy, 8 Jajalo, 24 Samardzic, 37 Pereyra 23 Pussetto, 30 Nestorovski). All.: Cioffi. Squalificati: nessuno. Diffidati: Becao, Makengo, Perez, Soppy. Indisponibili: Beto. Arbitro: Santoro di Messina. Quote Snai: 2,85; 3,20; 2,55.