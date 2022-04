Serie A: Juventus-Bologna LIVE

Massimiliano Allegri comincia a fare i conti per la volata Champions. "Per entrarci servono almeno dieci punti" è la previsione del tecnico della Juventus in vista delle ultime giornate. Ne mancano sei, la sua squadra è a quota 62: "E non dimentichiamoci che nelle ultime due partite giocheremo contro formazioni che stanno dietro di noi - spiega l'allenatore, con i bianconeri che chiuderanno il campionato affrontando Lazio e Fiorentina - e proprio i viola hanno il calendario migliore: dobbiamo raggiungere l'obiettivo minimo del quarto posto e poi conquistare più punti possibili". Tornando indietro nel percorso della sua Juve, resta qualche rimpianto: "Dispiace per essere usciti dalla Champions e per aver perso la Supercoppa, ma ci sono quelle annate in cui non si riesce a portare a casa un trofeo - riflette Allegri, ancora in corsa per la Coppa Italia - ma abbiamo messo le basi per il futuro: sono contento di come stiamo lavorando dentro e fuori dal campo, c'è la massima sintonia con tutta la dirigenza". Ora c'è l'ostacolo Bologna, che dopo un periodo di flessione ha ritrovato compattezza e risultati: "Stanno bene fisicamente, hanno pareggiato a Milano e vinto in casa e non è una squadra semplice da battere", dice il tecnico sull'avversaria guidata da Sinisa Mihajlovic, "al quale auguro una pronta guarigione e ci tengo a salutarlo". Oltre ai rossoblù, la Juve dovrà in qualche modo superare anche il tabù Stadium: "E' un numero e da lì non si può scappare - il commento sulle cinque sconfitte casalinghe - e perdere così tante volte incide sui risultati di fine anno". Per quel che riguarda la formazione, si va verso il ritorno del tridente: "Dybala sta crescendo di condizione, Vlahovic gioca", alcuni indizi lasciati trapelare da Allegri. Morata è a disposizione dopo il turno di squalifica, Cuadrado è galvanizzato per il rinnovo di contratto per un'altra stagione: "Si sta allenando bene, il prolungamento è stato automatico per il raggiungimento del numero di presenze".