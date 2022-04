Tennis: BJ King Cup; Giorgi decisiva, Italia alle finali

Alla fine è 3-1, ma la sconfitta nel doppio è ininfluente e arriva dopo che le azzurre di Tathiana Garbin hanno già festeggiato a suon di gavettoni in campo e negli spogliatoi il successo con la Francia che vale l'accesso alle Finals della Billie Jean King Cup. Ad Alghero, sul green set all'aperto, l'Italia di Camila Giorgi e Jasmine Paolini vince i primi tre singolari in programma e stacca il biglietto per la fase finale dell'ex Fed Cup, che si disputerà dall'1 al 6 novembre.

A conquistare il terzo e decisivo punto è stata la numero uno azzurra che ha battuto per 6-2, 6-0, in un'ora e 12 minuti, Harmony Tan, n.107 al mondo, schierata a sorpresa dal capitano francese Julien Benneteau al posto di Alizé Cornet, la n.34 Wta che ieri era stata sconfitta da una coriacea Jasmine Paolini al terzo.

Giorgi, dopo il successo alla prima giornata e reduce da uno stop per infortunio, parte male, un po' contratta. Perde subito il servizio e anche il secondo game, ma saranno gli unici punti della francese, liquidata 6-2, 6-0 dall'azzurra apparsa nettamente superiore all'avversaria. Nel doppio che ha chiuso la sfida, la coppia francese Kristina Mladenovic-Océane Dodin ha superato Lucia Bronzetti e Martina Trevisan per 7-6 (4), 6-1.

La Sardegna, dunque, si conferma portafortuna per i colori azzurri. In 13 sfide complessive sia in campo maschile che femminile l'Italia ha sempre vinto, compreso una Fed Cup nel 2013 con la Russia e lo storico successo di Canè e compagni sulla Svezia di Wilander nel '90. Per la capitana Garbin "le Finals sono il coronamento di un sogno, il premio per un lavoro quotidiano, portato avanti con tanta passione. Siamo al settimo cielo, questo gruppo se lo è meritato. La Francia è un'avversaria di grandissimo livello, che solo due anni fa ha vinto questa manifestazione".

"E' stata una vittoria straordinaria - commenta il presidente della Federtennis, il cagliaritano Angelo Binaghi - un risultato frutto di due ottime prestazioni di Camila Giorgi e di una partita di grande coraggio e passione da parte di Jasmine Paolini, capace di superare un'avversaria sulla carta più esperta e più forte".