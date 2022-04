Serie A: Napoli-Roma, formazioni

Affrontare la Roma e la "leggenda" Mourinho sapendo di aver perso il treno più veloce verso lo scudetto ma continuando a crederci perché "non giochiamo le partite degli avversari: potevamo provare a non perdere la partita precedente, che ora per numeri riduce le nostre possibilit,à ma nelle nostre intenzioni non cambia niente". Così Luciano Spalletti lancia la sfida di lunedì di Pasquetta al Maradona contro i giallorossi, in una classifica che vede gli azzurri fissati al terzo posto a -5 punti dal Milan e -3 dall'Inter, entrambe vincenti negli anticipi di campionato. Il sogno scudetto si allontana ma ora il Napoli deve dare una risposta forte al Maradona, che ha già visto cinque sconfitte per gli azzurri,e deve ora mettere un altro mattone importante per almeno il terzo posto e il tranquillo e meritato ritorno in Champions League. Per farlo, bisogna motivare la squadra e Spalletti lo fa, senza togliere colpe: "Ciò che mi ha dato più fastidio quest'anno - ha detto il tecnico - sono le partite casalinghe in cui potevamo saltare addosso alla classifica e invece abbiamo avuto difficoltà. Mi ha dato da pensare, ma so che anche c'è il futuro aperto, per organizzarlo meglio, gestire la palla, puntare a vincere sempre Devi creare forza mentale per questo".

Festività di lavoro dunque per Roma e Napoli, costrette ad affrontarsi nel lunedì di Pasquetta per via dell'impegno europeo del giovedì dei giallorossi. Partita, quella col Bodo Glimt, che ha dato ulteriore slancio a squadra e tifosi, quest'ultimi protagonisti di un vero e proprio assalto alla biglietteria per le prossime partite in casa della Roma. Ma per tornare all'Olimpico dovranno attendere i primi di maggio perché ora per gli uomini di Mourinho ci saranno tre trasferte. Si comincia lunedì al 'Maradona', poi sabato a San Siro contro l'Inter e infine il 28 aprile in Inghilterra con il Leicester. Duecentosettanta minuti che indirizzeranno il finale di stagione della Roma che per mantenere il quinto posto, intanto, deve andare a Napoli dall'ex Spalletti. Lo Special One, a differenza del suo collega, non ha parlato e non parlerà in conferenza. La concentrazione deve essere tutta sul campo e nel primo vero allenamento post Conference (quello di ieri era di scarico), sono arrivate le prime due buone notizie. Abraham e Pellegrini hanno svolto l'allenamento regolarmente con il gruppo dopo che giovedì avevano lasciato il campo con un po' di sovraccarico muscolare. Anche il resto della rosa è a disposizione, compreso Leonardo Spinazzola, per il quale andrà trovato il momento giusto per dargli qualche minuto dopo nove mesi di calvario. Nel frattempo Mourinho punterà in massa sull'undici che ha eliminato il Bodo Glimt. Confermato anche Zaniolo, reduce dalla sua prima tripletta in carriera e dalla partita che può rappresentare la svolta di una stagione che troppo spesso lo ha visto tra i grandi assenti invece che tra i protagonisti.

Probabili formazioni di Napoli-Roma.

Napoli (4-3-3): 25 Ospina, 59 Zanoli, 26 Koulibaly, 33 Rrahmani, 6 Mario Rui, 8 Fabian Ruiz, 68 Lobotka, 99 Anguissa, 21 Politano, 9 Osimhen, 24 Insigne. (1 Meret, 12 Marfella, 5 Juan Jesus, 3 Tuanzebe, 31 Ghoulam, 4 Demme, 7 Elmas, 20 Zielinski, 11 Lozano, 33 Ounas, 14 Mertens, 37 Petagna). All. Spalletti Squalificati: nessuno Diffidati: Demme, Koulibaly.

Indisponibili: Di Lorenzo, Malcuit.

Roma (3-4-2-1): 1 Rui Patricio; 23 Mancini, 6 Smalling, 3 Ibanez; 2 Karsdorp, 77 Mkhitaryan, 4 Cristante, 59 Zalewski; 7 Pellegrini, 22 Zaniolo; 9 Abraham. (87 Fuzato, 63 Boer, 24 Kumbulla, 17 Veretout, 15 Maitland-Niles, 42 Diawara, 55 Darboe, 92 El Shaarawy, 52 Bove, 5 Vina, 14 Shomurodov, 11 Carles Perez, 64 Afena-Gyan, 27 Oliveira, 37 Spinazzola). All.: Mourinho.

Squalificati: nessuno Diffidati: Zaniolo, Oliveira Indisponibili: nessuno Arbitro: Di Bello di Brindisi Quote Snai: 1.87; 3.60; 4.00.