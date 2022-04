Serie A: Atalanta-Verona, formazioni

Lunedì alle 21 Atalanta-Verona chiude la 33/ma giornata di Serie A. Esame importante per la Dea reduce dall'eliminazione in Europa League contro gli scaligeri guidati da Simeone, Caprari e Barak, che vogliono riprendersi almeno il nono posto dopo il sorpasso del Sassuolo. Juan Musso, portiere dell'Atalanta, ha postato un messaggio su Instagram a commento della foto della standing ovation della Curva Nord di Bergamo ieri sera dopo l'eliminazione dai quarti di Europa League contro il Lipsia. "Con un pubblico così abbiamo il dovere di rialzarci subito e fare il massimo per concludere al meglio il campionato - si legge -. Giocare in Europa anche il prossimo anno è il nostro obiettivo e proveremo a raggiungerlo lottando fino all'ultima giornata"

Probabil formazioni

Atalanta (3-4-1-2): 57 Sportiello; 42 Scalvini, 28 Demiral, 6 Palomino; 33 Hateboer, 15 De Roon, 11 Freuler, 77 Zappacosta; 7 Koopmeiners; 18 Malinovskyi, 91 Zapata. (1 Musso, 31 Rossi, 2 Toloi, 19 Djimsiti, 3 Maehle, 13 Pezzella, 32 Pessina, 88 Pasalic, 10 Boga, 20 Mihaila, 59 Miranchuk, 9 Muriel). All.: Gasperini. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Ilicic.

Verona (3-4-2-1): 96 Montipò, 16 Casale, 21 Gunter, 17 Ceccherini, 5 Faraoni, 61 Tameze, 14 Ilic, 8 Lazovic, 7 Barak, 10 Caprari, 99 Simeone. (12 Chiesa, 74 Boseggia, 31 Sutalo, 45 Retsos, 29 Depaoli, 30 Fabrotta, 4 Veloso, 78 Hongla, 24 Bessa, 88 Praszelik, 11 Lasagna, 18 Cancellieri). All.: Tudor. Squalificati: nessuno. Diffidati: Depaoli, Veloso, Faraoni. Indisponibili: Pandur, Dawidowicz, Berardi e Coppola. Arbitro: Piccinini di Forlì. Quote Snai: 1,63; 4,00; 5,00.