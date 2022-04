Champions: Simeone "Atletico gioca come vuole, merita rispetto"

"Da quando ho iniziato ad allenare nel 2005, se non sbaglio non ho mai criticato un mio collega.

Mai. Credo ci siano diversi modi di giocare per ottenere quello che vuoi da ogni partita, io ne scelgo uno. E tra colleghi ci vuole rispetto. Sempre, sempre, sempre". E' un Diego Simeone piuttosto contrariato a parlare alla vigilia del ritorno dei quarti di Champions League contro il Manchester City, riornando sulle critiche ricevute per l'atteggiamento ultra difensivistico adottato all'andata all'Ethiad Stadium nella partita finita 1-0 per la squadra di Guardiola.

L'Atletico spera di ribaltare il risultato davanti ai propri tifosi al Wanda Metropolitano e raggiungere la semifinale per la prima volta dal 2017. "Quello che siamo riusciti a ottenere dall'andata con quel risultato ci dà speranza - ha detto Simeone - Non dovremo fare cose tanto diverse da quanto sappiamo fare meglio. Speriamo di poter colloquiare meglio in campo, avere transizioni più rapide, più contropiedi e che i nostri giocatori chiave abbiano una serata fantastica. Tutto può succedere".