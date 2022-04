Uefa, stop a Knutsen e Nuno Santos per Roma-Bodo

Squalifica provvisoria per l'allenatore del Bodo, Kjetil Knutsen, e per il preparatore dei portieri della Roma, Nuno Santos, per i prossimi match europei e in attesa del giudizio definitivo della Disciplinare: e' questa la decisione Uefa, in base alla quale i due non potranno sedere in panchina giovedì' nel ritorno dei quarti di Conference, Roma-Bodo. All'origine della decisione i fatti del dopo partita nell'andata: la Roma denuncio' che Knutsen aveva colpito Nuno Santos con un pugno, il Bodo replico' che il preparatore giallorosso aveva cominciato, mettendo le mani al collo del tecnico.