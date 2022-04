Serie A: Napoli-Fiorentina, formazioni

In campo domenica alle 15 Napoli-Fiorentina, Sassuolo-Atalanta e Venezia-Udinese

La fiducia nel recuperato Osimhen, la certezza nella difesa. Luciano Spalletti prepara il match con la Fiorentina con grande concentrazione ma anche con il sorriso di chi recupera l'attaccante nigeriano, assente a Bergamo per squalifica e in dubbio dopo il dolore alla gamba sinistra di due giorni fa, poi liquidato come affaticamento e rientro agli allenamenti con i compagni. Un sorriso che si raddoppia pensando anche al rientro di Rrhamani, anch'egli squalificato a Bergamo, dove il Napoli ha vinto anche senza alcuni titolari d'oro di quest'anno. Rrhamani è infatti il simbolo della nuova difesa di Spalletti, che lo ha scelto per stare al fianco di Koulibaly, portando all'addio di Manolas a gennaio e costruendo il reparto migliore del campionato: finora gli azzurri hanno preso 23 gol in 31 partite di campionato, difesa meno battuta, con un gol in meno rispetto a quelli presi dall'Inter e ben 6 in meno rispetto alla capolista Milan. Una difesa blindata, che ha subito anche solo 4 pali o traverse, come i rossoneri, solo uno in più rispetto alla Juventus secondo i dati della Lega. Dati che hanno contribuito non poco a portare il Napoli a tre punti dal primo posto a sette giornate dalla fine, dati figli della chiusura atletica e intelligente di Koulibaly e Rrhamani, ma anche delle fasce chiuse da Di Lorenzo e Mario Rui e di un centrocampo abile a costruire ma anche a chiudere con la grinta di Lobotka e Anguissa, squalificato per domenica, oltre allo sforzo di Fabian Ruiz che ci sarà. Un assetto che funziona e che il tecnico vuole con le giuste risposte anche nella prossima doppietta in casa contro Fiorentina domenica e la Roma a Pasquetta. La difesa gioca anche un campionato diverso dall'intero Napoli: in casa gli azzurri hanno preso undici gol, in trasferta dodici, un cammino inverso a quello dei punti che sono 37 in trasferta e 29 in casa, ultimo dato a cui Spalletti vuole dare una svolta per continuare l'inseguimento allo scudetto. Con Rui, Rrhamani e Koulibaly in campo, mancherà Di Lorenzo, ancora infortunato, ma ci sarà Zanoli, il volto nuovo che a Bergamo ha dimostrato di essere già al livello del top del torneo, come diceva proprio Spalletti che lo ha paragonato direttamente a Di Lorenzo. Domenica a spingere il 22enne toscano cresciuto in quattro anni di Primavera azzurra ci saranno i 50.000 del Maradona, pronti a coltivare ancora il sogno.

Probabili formazioni di Napoli-Fiorentina.

Napoli (4-3-3): 25 Ospina, 59 Zanoli, 26 Koulibaly, 33 Rrahmani, 6 Rui, 8 Fabian Ruiz, 68 Lobotka, 20 Zielinski, 21 Politano, 9 Osimhen, 24 Insigne. (1 Meret, 12 Marfella, 5 Juan Jesus, 3 Tuanzebe, 31 Ghoulam, 4 Demme, 7 Elmas, 11 Lozano, 14 Mertens, 82 Vergara). All.: Spalletti. Squalificati: Anguissa. Diffidati: Demme, Koulibaly. Indisponibili: Di Lorenzo, Malcuit, Petagna, Ounas.

Fiorentina (4-3-3): 1 Terracciano, 23 Venuti, 4 Milenkovic, 98 Igor, 3 Biraghi, 10 Castrovilli, 34 Amrabat, 32 Duncan, 22 Gonzalez, 9 Cabral, 8 Saponara. (69 Dragowski, 25 Rosati, 2 Quarta, 55 Nastasic, 17 Terzic, 14 Maleh, 7 Callejon, 33 Sottil, 11 Ikoné, 19 Piatek, 91 Kokorin, 67 Munteanu). All.: Italiano. Squalificati: Torreira. Diffidati: Amrabat, Castrovilli, Odriozola. Indisponibili: Bonaventura, Odriozola. Arbitro: Mariani di Aprilia. Quote Snai: 1,75; 3,80; 4,50

Probabili formazioni di Sassuolo-Atalanta.

Sassuolo (4-2-3-1): 47 Consigli; 17 Muldur, 31 Chiriches, 31 Ferrari, 77 Kyriakoupolos; 8 Lopez, 97 Henrique; 92 Defrel, 18 Rspadori , 23 Traore; 91 Scamacca (56 Pegolo, 5 Ayhan, 6 Rogerio, 13 Peluso, 44 Ruan, 22 Toljan, 4 Magnanelli, 11 Ciervo, 15 Ceide, 7 Oddei). All.: Dionisi. Squalificati: Frattesi. Diffidati: Chiriches, Ferrari, Muldur, Kyriakoupolos. Indisponibili: Berardi, Harroui, Obiang, Djuricic, Romagna.

Atalanta (3-4-1-2): 1 Musso; 42 Scalvini, 28 Demiral, 6 Palomino; 33 Hateboer, 7 Koopmeiners, 11 Freuler, 13 Pezzella; 88 Pasalic; 18 Malinovskyi, 91 Zapata (31 Rossi, 57 Sportiello, 2 Toloi, 46 Cittadini, 3 Maehle, 77 Zappacosta, 32 Pessina, 10 Boga, 20 Mihaila, 59 Miranchuk, 9 Muriel). All.: Gasperini. Squalificati: De Roon. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Djimsiti, Freuler, Ilicic. Arbitro: Sacchi di Macerata.

Quote Snai: 3,30; 3,70; 2,10

Probabili formazioni di Venezia-Udinese.

Venezia (4-3-3): 1 Maenpaa, 22 Ebuhei, 31 Caldara, 32 Ceccaroni, 55 Haps, 33 Crnigoj, 44 Ampadu, 21 Cuisance;,17 Johnsen, 77 Okereke, 14 Henry (34 Bertinato; 13 Modolo, 30 Svoboda, 37 Mateju; 5 Vacca, 8 Tessmann, 16 Fiordilino, 23 Kiyine, 27 Busio; 9 Nsame, 10 Aramu, 20 Nani). All.: Zanetti. Squalificati: nessuno. Diffidati: Ampadu, Caldara; Vacca, Kiyine. Indisponibili: Lezzerini, Romero.

Udinese (3-5-2): 1 Silvestri; 50 Becao, 22 Pablo Marì, 17 Nuytinck; 16 Molina, 5 Arslan, 11 Walace, 6 Makengo, 13 Udogie; 7 Success, 9 Beto. (20 Padelli, 31 Gasparini, 2 Perez, 4 Zeegelaar, 28 Benkovic, 93 Soppy, 8 Jajalo, 24 Samardzic, 10 Deulofeu, 23 Pussetto, 30 Nestorovski). All.: Cioffi. Squalificati: Pereyra. Diffidati: Becao, Makengo, Molina, Perez, Soppy. Indisponibili: nessuno. Arbitro: Guida di Torre Annunziata. Quote Snai: 3,45; 3,30; 2,15.