Serie A: Genoa-Lazio, formazioni

La Lazio di Sarri, che ha parlato di mercato e di rinnovo di contratto con Lotito in un meeting che non sembra essere stato risolutivo, gioca in casa di un Genoa sempre piu' impelagato in zona retrocessione. Torna Pedro a fianco di Immobile mentre Basic dovrebbe sostituire Luis Alberto. Blessin affianca Ostgaard a Maksimovic per montare la guardia al temuto goleador biancazzurro.

Probabili formazioni di Genoa-Lazio.

Genoa (4-2-3-1): 57 Sirigu, 36 Hefti, 55 Ostigard, 52 Maksimovic, 15 Vasquez, 27 Sturaro, 47 Badelj, 20 Ekuban, 8 Amiri, 90 Portanova, 45 Yeboah. (22 Marchetti, 1 Semper, 13 Bani, 4 Criscito, 32 Frendrup, 18 Ghiglione, 33 Hernani, 23 Destro, 91 Kallon, 99 Galdames,45 Yeboah, 9 Piccoli). All. Blessin Squalificati: nessuno Diffidati: Portanova Indisponibili: Cambiaso, Vanheusden, Czyborra, Rovella.

Lazio (4-3-3): 1 Strakosha; 29 Lazzari, 4 Patric, 33 Acerbi, 77 Marusic; 88 Basic, 6 Leiva, 21 Milinkovic; 7 Felipe Anderson, 17 Immobile, 20 Zaccagni (25 Reina, 31 Adamonis, 16 Kamenovic, 23 Hysaj, 8 Akpa Akpro, 32 Cataldi, 28 Andre Anderson, 18 Romero, 27 Raul Moro, 11 Cabral, 9 Pedro). All.: Sarri. Squalificati: nessuno. Diffidati: Luiz Felipe, Marusic, Patric. Indisponibili: Radu, Luiz Felipe, Luis Alberto. Arbitro: Manganiello di Pinerolo. Quote Snai: 4,25; 3,40; 1,92.