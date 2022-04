Serie A: Empoli-Spezia, formazioni

A 24 ore da Empoli-Spezia Aurelio Andreazzoli, tecnico dell'Empoli ha presentato una gara che potrebbe regalare un bel passo in avanti verso la salvezza: "Sarà una gara da giocare con la testa ma senza pancia non andiamo da nessuna parte. Quando abbiamo messo testa e pancia siamo sempre usciti bene come risultato. Non mi pare che siamo impauriti, l'ultima gara contro la Fiorentina l'abbiamo condotta noi, non abbiamo mai dato l'impressione di essere intimoriti. I ragazzi sono vogliosi di fare le cose alla grande. La situazione di classifica tra noi e lo Spezia è cambiata dall'andata. Loro stanno bene, sono in fiducia, hanno entusiasmo". È un Andreazzoli motivato, in cerca di riscatto dopo 14 gare senza successo: "Mi stuzzica molto la partita di domani, non vedo oltre per non distrarmi, guardo allo Spezia e basta. Per Inter e Napoli c'è tempo e speriamo di essere nella condizione di giocarci allegramente, ora non ci siamo". È stata anche la settimana dell'infortunio di Tonelli: "È stato tutta la settimana con noi, a inizio settimana si opererà. Ci spiace perché per noi è un punto di riferimento per agonismo ed esperienza. Da un po' stava bene dai suoi leggeri acciacchi, ma gli è capitata questa tegola. La squadra sta bene, abbiamo lavorato bene e con voglia di fare, c'è un aumento di entusiasmo e siamo fiduciosi". Infine Andreazzoli parla del calo di rendimento fra girone di andata e ritorno: "Se continuiamo a questa maniera viene un po' a cadere quanto fatto in precedenza, però dire che non c'è pesantezza rispetto al risultato pieno sarebbe negare una realtà. Tutte le domeniche si gioca per vincere e quando non si riesce a farlo viene a mancare qualcosa. L'obiettivo è esprimere il massimo di quello che abbiamo, quasi sempre lo abbiamo espresso. Noi vogliamo risultato pieno, se non viene sarà importante non perdere, di questo bisogna avere coscienza".

Probabili formazioni di Empoli-Spezia.

Empoli (4-3-1-2): 13 Vicario, 30 Stojanovic, 6 Romagnoli, 42 Viti, 65 Parisi, 27 Zurkowski, 23 Asllani, 25 Bandinelli, 10 Bajrami, 11 Di Francesco, 99 Pinamonti. (1 Ujkani, 22 Furlan, 34 Ismajli, 20 Fiamozzi, 21 Cacace, 15 Benassi, 5 Stulac, 7 Verre, 9 Cutrone,8 Henderson, 19 La Mantia). All.: Andreazzoli. Squalificati: Luperto. Diffidatu: Marchizza, Zurkowski, Tonelli. Indisponibili: Haas, Marchizza, Tonelli.

Spezia (4-3-3): 94 Provedel; 27 Amian, 28 Erlic, 43 Nikolaou, 13 Reca; 25 Maggiore, 14 Kiwior, 20 Bastoni; 10 Verde, 9 Manaj, 11 Gyasi. (1 Zoet, 40 Zovko, 7 Sala, 8 Kovalenko, 15 Hristov, 17 Podgoreanu, 18 Nzola, 19 Colley, 21 Ferrer, 22 Antiste, 33 Agudelo, 39 Nguiamba). All.: T. Motta. Squalificati: nessuno. Diffidati: Erlic, T.Motta (allenatore). Indisponibili: Bourabia, Leo Sena.

Arbitro: Ayroldi di Molfetta. Quote Snai: 2,05; 3,25; 3,90.