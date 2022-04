City-Atletico e Chelsea-Real, parte show Champions

Guardiola contro Simeone, Tuchel contro Ancelotti (se guarirà dal covid). Promettono scintille i quarti di andata di Champions che propongono la doppia sfida anglo spagnola Man City-Atletico e Chelsea-Real, con le vincenti al termine dei 180' di gioco che si ritroveranno in semifinale.

Meno insidioso, ma non certo agevole, il compito di Liverpool e Bayern, che cominciano in trasferta l'avventura contro le sorprese Benfica e Villarreal, che hanno fatto fuori Ajax e Juventus. In Europa Legue l'Atalanta di Gasperini, bastonata dal Napoli, affronta la tedesca più in forma, il Lipsia. In Conference la Roma di Mourinho prova a vendicare in Norvegia l'1-6 subito nei gironi dal Bodo Glimt.

Dopo avere mandato a casa i cugini dell'United, l'Atletico alza il bersaglio e prova a cercare l'impresa contro il meccanismo di gioco quasi perfetto di Guardiola. Il City è impegnato nel consueto testa a testa col Liverpool, che vivrà il suo momento decisivo domenica prossima nella sfida diretta, ma il tecnico teme la caparbietà e la veemenza della squadra di Simeone, che ha anche tanta qualità in attacco con Sanchez, Joao Felix (autori di una doppietta con l'Alaves) e Griezmann. Il tecnico argentino proverà ad arginare gli schemi avvolgenti del City, che non danno punti di riferimento con il tourbillon di Mahrez, Sterling e Grealish e gli inserimenti di Cancelo, Bernardo Silva e De Bruyne.

Il Real ha ancora il dente avvelenato per l'eliminazione dello scorso anno, subita proprio dal Chelsea condotta da un sontuoso Kantè. I blues sembrano un po' in affanno: in Premier governano un terzo posto non proprio scintillante, hanno problemi con Lukaku, vengono da un umiliante 1-4 col Brentford di Eriksen. Vince, ma tra le polemiche, il Real Madrid che fatica a Vigo e ha bisogno di tre rigori (due contestati e uno sbagliato) e di un gol annullato al Celta per imporsi 2-1.

Benzema, sempre grande protagonista, e i suoi collaudati compagni provano a ripetere l'impresa compiuta col Psg.

Il Benfica ha un modesto terzo posto in Portogallo, ma in Champions riesce ad eccellere. Ci vorrà ben altro però per mettere in ambasce il poderoso Liverpool di Klopp che è tornato da mesi in grande forma, ha un gruppo esperto, compatto e di qualità. E soprattutto un attacco formidabile con Manè, Salah, Diogo Jota, e con Firmino e Luiz Diaz pronti a subentrare. Il Villarreal, sconfitto dal modesto Levante, è concentrato sulla sfida in salita col Bayern. Lewandowski e compagni vogliono scalare la Champions e sono favoriti, in attesa degli esiti a tavolino del curioso incidente in Bundesliga. Hanno battuto 4-1 il quotato Friburgo, ma per un errore hanno giocato una manciata di secondi in dodici.

In Europa League l'Atalanta cerca riscatto dopo il pesante ko interno col Napoli, che toglie la speranza di acciuffare il quarto posto. Sarà molto interessante la doppia sfida col Lipsia, che ha rifilato un micidiale 4-1 esterno al Dortmund. Nelle altre gare Barcellona favorito sul Francoforte, equilibrio in West Ham-Lione e Braga-Rangers, ma con gli ospiti che appaiono favoriti. In Conference la Roma, che sembra avere trovato un assetto stabile che l'ha portata a inanellare dieci risultati utili consecutivi, ritrova i norvegesi del Bodo Glimt che le hanno inflitto un cappotto memorabile nella fase a gironi. Se passeranno, i giallorossi troveranno in semifinale la vincente del clou Leicester-Psv. Nelle altre due gare Marsiglia e Feyenoord sembrano favorite su Paok e Slavia Praga.