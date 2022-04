Serie B: pareggia la Cremonese, Lecce a -1

La Reggina frena la Cremonese che mantiene la vetta della classifica, a +1 sul Lecce che ha battuto il Frosinone. A -2 dalla vetta il Pisa, travolto 5-1 a Benevento. Vince l'Ascoli, successi in trasferta per Parma e Ternana.

Il quadro della 32/ma giornata (RISULTATI E CLASSIFICHE)

Alessandria-Spal 2-2

Ascoli-Pordenone 1-0

Cittadella-Ternana 1-2

Cosenza-Parma 1-3

Cremonese-Reggina 1-1

Lecce-Frosinone 1-0

Benevento-Pisa 5-1

Brescia-Vicenza domenica ore 15:30

Como-Monza

Crotone-Perugia

La Serie B in pillole

Alessandria e Spal 2-2. I gol: nel primo tempo per i piemontesi Corazza al 18' e per i ferraresi Capradossi al 32'; nel secondo tempo per gli ospiti Viviani al 5' e per i padroni di casa Marconi al 36'

Lecce batte Frosinone 1-0. Il gol: Coda al 40'.

Ascoli batte Pordenone 1-0. Il gol: nel secondo tempo Baschirotto al 39'.

Cremonese e Reggina 1-1. Il gol: nel secondo tempo per i lombardi Daniel Ciofani al 5' e per i calabresi Galabinov su rigore al 35'.

Ternana vince a Cittadella 2-1. I gol: nel primo tempo per gli umbri Donnarumma al 37'; nel secondo tempo per i veneti Tavernelli su rigore al 45' e ancora Alfredo Donnarumma per gli ospiti al 49'.

Parma vince a Cosenza 3-1. I gol: nel primo tempo per gli emiliani Bernabé Garcia al 9'; nel secondo tempo per gli ospiti Danilo Larangeira al 2', per i silani Larrivey su rigore al 30' e ancora per gli emiliani Bernabé Garcia al 43'.

Benevento-Pisa 5-1. I gol: nel primo tempo, al 3' Ionita e al 32' Caracciolo (aut). Nel secondo tempo, al 4' Improta, al 24' Forte, al 40' Puscas e al 43' Tello.