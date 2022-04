Serie A: Atalanta-Napoli, torna Zapata

In campo alle 15 Atalanta-Napoli e Udinese-Cagliari

Duvan Zapata torna ufficialmente disponibile. Il colombiano è stato convocato come ventiquattresimo dall'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini in vista della ripresa del campionato domenica al Gewiss Stadium di Bergamo contro il Napoli. L'attaccante, 31 anni compiuti il primo aprile, s'era infortunato (lesione, inizialmente indicata come piccola, di primo grado e circoscritta) il 21 dicembre scorso sul campo del Genoa all'adduttore sinistro per poi subire una ricaduta il 6 febbraio in casa contro il Cagliari. Tornato dalla riabilitazione a Siviglia col fisioterapista di fiducia Carlos Pedrosa solo giovedì sera, ha due allenamenti sul campo nelle gambe.