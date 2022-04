Serie A: Verona-Genoa, le formazioni

"Sarà una partita durissima ma avremo i nostri tifosi a coprirci le spalle e questo sarà positivo". Alexander Blessin ha ancora negli occhi la grande festa che un migliaio di tifosi ha fatto alla squadra alla riapertura del centro sportivo dopo due anni di chiusura per covid- L'hanno fatta per incoraggiare la squadra in vista della trasferta di Verona. Saranno 3000 i genoani sulle gradinate del Bentegodi. "E' stato un gesto eccezionale - ha sottolineato il tecnico -. E' stato un segnale anche per noi vedere che tifosi, squadra e staff si sono uniti e compattati in queste settimane. Però chiaramente non abbiamo ancora raggiunto niente e dobbiamo continuare a lavorare in questo modo. Non c'è motivo di essere troppo sicuri ed euforici. Però vogliamo mantenere l'euforia. Ora serve essere concentrati per mantenere questa strada. Mi fa piacere che i giocatori abbiano preso la via giusta, ma bisogna continuare a lavorare come abbiamo fatto fino ad oggi".

Probabili formazioni di Roma-Genoa.

Verona (3-4-2-1): 96 Montipò; 16 Casale, 21 Guenter, 17 Ceccherini; 5 Faraoni, 61 Tameze, 14 Ilic, 8 Lazovic; 7 Barak, 10 Caprari; 99 Simeone. (22 Berardi, 12 Chiesa, 31 Sutalo, 42 Coppola, 24 Bessa, 4 Veloso, 29 Depaoli, 75 Hongla 88 Praszelik, 30 Fabrotta, 18 Cancellieri). All.: Tudor. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Dawidowicz, Fabrotta, Lasagna, Pandur, Retsos.

Genoa (4-2-3-1): 57 Sirigu; 32 Frendrup, 13 Bani, 52 Maksimovic, 15 Vasquez; 27 Sturaro, 47 Badelj; 11 Gudmindsson, 8 Amiri, 90 Portanova; 23 Destro. (22 Marchetti, 1 Semper, 5 Masiello, 4 Criscito, 36 Hefti, 18 Ghiglione, 65 Rovella, 33 Hernani, 20 Ekuban, 99 Galdames, 45 Yeboah, 9 Piccoli). All.: Blessin.

Squalificato: Ostigard. Diffidato: Portanova. Indisponibili: Cambiaso, Czyborra, Vanheusden. Arbitro: Fourneau di Roma. Quote Snai: 1,87; 3,40; 4,50.