Serie A: Lazio-Sassuolo; formazioni

Mettersi alle spalle il crollo con la Roma: la Lazio di Maurizio Sarri riparte dopo la pausa nazionale con l'obiettivo di dimenticare il derby e riprendere la corsa all'Olimpico contro il Sassuolo: "Il derby ha lasciato scorie a tutti, dobbiamo trasformarle in energia positiva contro una delle squadre più forti d'Italia - afferma il tecnico biancoceleste - Pretendo da tutti un finale di stagione di alto livello per riscattare il derby". Lo 0-3 inflitto dai giallorossi brucia ancora, dopo due settimane:

"E' stata una partita inspiegabile per l'atteggiamento, dopo un minuto la gara era finita. Sono incazzatissimo con i miei giocatori e con me stesso, perché avevo intuito che non avessero la giusta carica emotiva ma non sono riuscito a intervenire". Nessuna concessione per quanto riguarda il discorso contratto ("Futuro? Per me il futuro è il Sassuolo"), mentre a proposito dei giocatori in scadenza il tecnico si augura di "avere fino alla fine professionisti di alto livello".

Capitolo Immbile, che Sarri difende a spada tratta. Per il tecnico toscano le critiche piovute addosso all'attaccante dopo il ko dell'Italia con la Macedonia non hanno senso: "Sta diventando un capro espiatorio, fossi in lui saprei bene cosa fare. Non se la deve prendere, ma concentrarsi sulla Lazio". Il tecnico capitolino prosegue sul tema dell'eliminazione dai Mondiali: "Ho sentito sparare cavolate mostruose sui problemi del nostro calcio. Ma nessuno parla di strutture: quando vedi la Bundesliga e poi la confronti con la Serie A, i nostri stadi appaiono fermi a cinquant'anni fa". La qualità dei terreni di gioco è un altro problema: "Quando ne parlo io, sono quello che si lamenta...Ma far giocare su certi campi equivale a dare un bisturi arrugginito a un chirurgo". Chiusura su Basic: "Involuto? Non direi, rappresenta il futuro della Lazio".

Probabili formazioni di Lazio-Sassuolo.

Lazio (4-3-3): 1 Strakosha; 29 Lazzari, 3 Luiz Felipe, 33 Acerbi, 77 Marusic; 10 Luis Alberto, 6 Leiva, 21 S.Milinkovic-Savic; 7 Felipe Anderson, 17 Immobile, 20 Zaccagni. (25 Reina, 31 Adamonis, 4 Patric, 26 Radu, 16 Kamenovic, 23 Hysaj, 44 Floriani Mussolini, 8 Akpa Akpro, 88 Basic, 28 André Anderson, 32 Cataldi, 18 Romero, 27 Raul Moro, 11 Cabral). All.: Sarri. Squalificato: Pedro. Diffidati: Luiz Felipe, Marusic, Patric. Indisponibili: nessuno.

Sassuolo (4-3-3): 47 Consigli; 17 Muldur, 5 Ayhan, 31 Ferrari, 77 Kyriakoupolos; 16 Frattesi, 8 Lopez, 97 Henrique; 18 Raspadori, 91 Scamacca, 23 Traoré. (56 Pegolo, 21 Chiriches, 6 Rogerio, 13 Peluso, 44 Ruan, 4 Magnanelli, 20 Harroui, 11 Ciervo, 15 Ceide, 92 Defrel). All.: Dionisi. Squalificati: nessuno. Diffidati: Chiriches, Ferrari, Frattesi, Muldur. Indisponibili: Berardi, Djuricic, Obiang, Romagna, Toljan. Arbitro: Rapuano di Rimini. Quote Snai: 1,75; 4,00; 4,25.