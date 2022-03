Azzurri contro la Turchia, prove di nuova Italia

Sfida fra deluse stasera fra Turchia e Italia a Konya, ma anche una sfida che per il ranking Fifa ma soprattutto per l'orgoglio gli azzurri sono chiamati ad onorare dopo la notte buia di Palermo.

D'altronde Roberto Mancini, tornato a parlare a quattro giorni dall'eliminazione dal mondiale in Qatar, ha usato più volte il verbo 'ripartire' nel suo intervento. E la ripartenza deve cominciare già stasera (ore 20,45, arbitra l'albanese Jorgji) per questa Italia che si presenterà con molti giovani annunciati in formazione.

''Ci sono le basi per fare una grande risalita'' ha dichiarato Bonucci che insieme a Chiellini è rimasto a Coverciano ed è poi partito per la Turchia insieme al resto del gruppo. Un gruppo che rispetto alle prime convocazioni non annovera più Verratti, Berardi, Mancini, Jorginho, Immobile, Insigne e Luiz Felipe che hanno lasciato il raduno nel fine settimana per problematiche varie. Si sono aggiunti in giornata gli acciaccati Florenzi e Politano: "Li ho obbligati io ad andare via - ha spiegato il ct per mettere a tacere le polemiche -. Se posso fare qualcosa per loro e le società lo faccio. Diversi non avrebbero giocato perché non al meglio fisicamente e mi sembra giusto provare delle alternative. Quanto alla Turchia, conosco abbastanza bene diversi giocatori della rosa. Sono bravi tecnicamente e hanno personalità".

Al di là degli avversari, l'Italia deve dare un segnale immediato di riscossa e per riuscirci si affiderà ad un mix di veterani e giovani: Donnarumma fra i pali, Acerbi e Chiellini al centro della difesa (Bonucci entrerà a gara in corso), De Sciglio e Biraghi esterni, in mediana Tonali con Cristante e Pessina (con Locatelli e Pellegrini pronti a subentrare), in avanti l'inedito tridente Zaniolo, Scamacca e Raspadori. Prove di futuro insomma.

''Il futuro è adesso - ha rimarcato Bonucci, che fatica a digerire il format delle qualificazioni -. Un regolamento assurdo, anche se ormai è andata. Ci siamo giocati tutto in una gara secca in cui, come si è visto, può accadere di tutto. Ci sono squadre qualificate malgrado 4-5 sconfitte e noi siamo fuori per aver perso una partita al '92. E davvero una follia. Non accampiamo alibi, sia chiaro, io e i miei compagni dovevamo fare meglio, dopo l'Europeo ci siamo un po' smarriti, però bisogna riflettere su questo regolamento''. Nell'attesa fuori l'orgoglio e voltare subito pagina.