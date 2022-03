Insulti razzisti da avversario, squadra abbandona campo

Un avversario gli rivolge insulti razzisti durante la partita, la sua squadra abbandona il campo. E' accaduto in Molise: preso di mira un calciatore di origine senegalese, Lamine Sow, mentre si disputava la gara del campionato di Prima categoria tra la squadra locale e il Lokomotiv Riccia. "Durante l'incontro - spiega il presidente della formazione ospite Giuseppe Pontelandolfo - un nostro tesserato è stato più volte pesantemente offeso con frasi razziste da un giocatore della squadra avversaria. La decisione di abbandonare la gara è stata unanime. Episodi del genere - aggiunge - non devono mai accadere, non bisogna giustificare e tantomeno minimizzare. La società e tutti i calciatori condannano, senza scusante alcuna, ogni forma di razzismo. Abbracciamo calorosamente il nostro tesserato sperando che episodi del genere non si verifichino più". Sulla vicenda ha preso posizione anche l'amministrazione comunale di Riccia.

"Mi ha detto due volte 'Zitto, sei una scimmia', è stato bruttissimo". Lamine Sow racconta all'ANSA quanto accaduto sul campo di calcio: "Un calciatore avversario si è buttato a terra, ha detto di aver subito un fallo. Io ho solo protestato dicendo che non lo avevo toccato e a quel punto ha cominciato a insultarmi, c'erano anche alcuni compagni di squadra che hanno sentito". Compagni che subito dopo l'episodio hanno deciso di abbandonare il campo.