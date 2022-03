F1: Arabia Saudita; Leclerc,non voglio sentirmi favorito a Gedda

(ANSA) - ROMA, 25 MAR - "Favorito a Gedda? Saremo nella mischia, credo che la Red Bull sarà molto forte. A breve avremo le risposte, ma non voglio sentirmi favorito". Charles Leclerc non vuole lasciarsi andare a facili entusiasmi in vista della seconda gara della stagione in Arabia Saudita. "Stiamo bene - afferma il pilota monegasco della Ferrari - e ci sono sorrisi nel team dopo la vittoria. A Maranello non sono ancora tornato, ma lì sono tutti felici e motivati per la vittoria in Bahrain.

Della vettura cosa mi ha colpito? Sono diverse dallo scorso anno, felice del bilanciamento che dà la fiducia per spingere.

La macchina è solida e questo è positivo".

"In Bahrain - continua Leclerc - questa volta mi sono trovato meglio, anche rispetto alle vittorie del 2019. Ero forte in qualifica ma nella gestione delle gomme debole. Ho lavorato su questo aspetto e ora ho avuto un altro approccio. Ci sono stati dei momenti complicati domenica scorsa con il pressing di Verstappen, ma alla fine ho avuto un ottimo controllo".