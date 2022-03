Mondiali: ct Macedonia: 'Pronti per una grande partita'

"Rispetto il commissario tecnico dell'Italia Roberto Mancini, non so se la sua squadra imposterà la partita subito all'attacco, ma so che siamo pronti per fare una grande partita. Non è un caso se Mancini ha centrato un ottimo risultato come la vittoria dell'Europeo". Così il commissario tecnico della Macedonia del Nord Blagoja Milevski durante la conferenza stampa pre partita alla vigilia della sfida che la sua squadra affronterà domani sera alle 20,45 al "Barbera" di Palermo contro l'Italia.

"Siamo pronti - ha continuato Milevski - abbiamo tutti a disposizione e non siamo arrivati qui per caso. Ci aspettiamo una grande partita, c'è una bellissima atmosfera. Cosa dirò alla squadra prima di entrare in campo? Divertitevi e date tutto".

Nella vigilia del "Barbera" fra le domande c'è stato spazio anche per Aleksandar Trajkovski e Ilija Nestorovski, due ex del Palermo. Solo il primo, però, è fra i giocatori a disposizione di Milevski. "Trajkovski ha giocato per quattro anni a Palermo - ha detto il commissario tecnico macedone - si sentirà a casa.

Nestorovski è un giocatore importante per noi, ma non era in condizione. Spero di recuperarlo per le prossime partite".

Forte delle sue motivazioni per la partita di domani anche il capitano della Macedonia del Nord Milan Ristovski. "Sono fiero di fare parte di questa nazionale - ha detto - non c'è motivazione più grande per un calciatore che affrontare una squadra che ha appena vinto l'Europeo. I nostri avversari sono tutti temibili, ma Insigne può essere uno dei più pericolosi. Se riusciremo a tenere la mente fredda, possiamo portare a casa un grande risultato. Domani è il compleanno del nostro allenatore? Non lo sapevo, speriamo di fargli un regalo".