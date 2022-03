Mancini,voglio andare al Mondiale per vincerlo

''Il nostro obiettivo è vincere il Mondiale e per riuscirci dobbiamo vincere queste due gare''. Così Roberto Mancini in attesa della semifinale di giovedì a Palermo contro la Macedonia del Nord cui seguirà, in caso di successo, la trasferta contro la vincente fra Portogallo e Turchia, decisiva per accedere a Qatar 2022. ''In momenti del genere non servono i discorsi - ha aggiunto il ct azzurro a Coverciano - ma solo restare concentrati e prepararci nel migliore dei modi''.