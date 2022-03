Serie A: Napoli-Udinese, formazioni

NAPOLI (ANSA) - NAPOLI, 18 MAR - La sfida di domani con l'Udinese, poi i match impegnativi con Atalanta e Roma, prima dello sprint scudetto. Luciano Spalletti ha le idee chiare, le spiega ai giocatori, le condivide con i tifosi del Napoli, con chiarezza: "Abbiamo nove storie da raccontare, nove avventure da scrivere. Dobbiamo essere riconoscenti ai tifosi, ma ora dobbiamo vivere da protagonisti queste storie". Una chiamata a tutta la squadra perché dia il massimo in una corsa scudetto che per Spalletti riguarda le prime quattro in classifica: "Se guardiamo la classifica - spiega - le squadre davanti, e l'Inter che ha una gara da recuperare, hanno qualche chances in più di noi. Ma se andiamo a vedere le percentuali basate sul valore delle prime quattro, assegno il 25% a ciascuno".

Probabili formazioni di Napoli-Udinese.

Napoli (4-3-3): 25 Ospina, 22 Di Lorenzo, 26 Koulibaly, 33 Rrahmani, 6 Rui, 8 Fabian Ruiz, 68 Lobotka, 99 Anguissa, 21 Politano, 9 Osimhen, 24 Insigne (12 Marfella, 3 Tuanzebe, 5 Juan Jesus, 31 Ghoulam, 4 Demme, 7 Elmas, 20 Zielinski, 11 Lozano, 14 Mertens, 82 Vergara). All.: Spalletti. Squalificati: nessuno. Diffidati: Anguissa, Demme, Rrhamani, Koulibaly, Osimhen. Indisponibili: Meret, Malcuit, Petagna, Ounas.

Udinese (3-5-2): 1 Silvestri; 50 Becao, 22 Pablo Marì, 4 Zeegelaar; 16 Molina, 5 Arslan, 11 Walace, 37 Pereyra, 13 Udogie; 10 Deulofeu, 9 Beto (20 Padelli, 31 Gasparini, 17 Nuytinck, 28 Benkovic, 93 Soppy, 6 Makengo, 8 Jajalo, 24 Samardzic, 7 Success, 23 Pussetto, 30 Nestorovski). All.: Cioffi. Squalificati: nessuno. Diffidati: Becao, Makengo, Molina, Pereyra, Perez, Soppy. Indisponibili: Perez. Arbitro: Fourneau di Roma. Quote Snai: 1,45; 4,50; 7,25.