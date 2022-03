Serie A: Venezia-Sampdoria, formazioni

"Non è l'ultima partita per decidere se dopo saremo vivi o morti. Dobbiamo esser molto lucidi, è un'opportunità, non perché di fronte abbiamo una squadra scarsa, anzi, la Sampdoria è forte, si trova a combattere con noi, ma quel gruppo l'anno scorso ha fatto più di 50 punti, è una squadra veramente forte". Così il tecnico lagunare Paolo Zanetti per il quale "con laa Sampdoria si dovrà metter tutto quello che abbiamo e farci aiutare dalla nostra gente, essendo bravi a farci aiutare. Non possiamo più permetterci di aspettare". Da ultimo, uno sguardo al calendario: «Anche vincendo le prossime tre partite non saremo salvi, quello che sposta è la nostra testa, non dobbiamo fare confusione, considerando che ci manca ancora una gara (con la Salernitana, ndr) dove ce la possiamo giocare».

Probabili formazioni di Venezia-Sampdoria.

Venezia (4-3-3): 1 Maenpaa; 22 Ebuhei, 31 Caldara, 32 Ceccaroni, 55 Haps; 33 Crnigoj, 44 Ampadu, 27 Busio; 10 Aramu, 77 Okereke, 14 Henry (34 Bertinato, 91 Neri; 13 Modolo, 21 Ullmann, 30 Svoboda, 37 Mateju; 5 Vacca, 8 Tessmann, 16 Fiordilino, 23 Kiyine, 42 Peretz; 9 Nsame, 11 Sigurdsson, 20 Nani). All.: Zanetti. Squalificati: nessuno. Diffidati: Ampadu, Caldara, Kiyine, Vacca. Indisponibili: Lezzerini, Romero, Johnsen, Cuisance.

Sampdoria (4-3-1-2): 33 Falcone; 24 Bereszynski, 15 Colley, 22 Yoshida, 29 Murru; 87 Candreva, 6 Ekdal, 2 Thorsby; 5 Sensi; 27 Quagliarella, 10 Caputo (1 Audero, 30 Ravaglia, 25 A.Ferrari, 3 Augello, 14 Vieira, 26 Magnani, 13 Conti, 16 Askildsen, 11 Sabiri, 70 Trimboli, 21 Giovinco, 7 Supriaha). All.: Giampaolo. Squalificati: Nessuno. Diffidati: Ekdal, Rincon. Indisponibili: Damsgaard, Gabbiadini. Arbitro: Orsato di Schio. Quote Snai: 2,70; 3,25; 2,65. .