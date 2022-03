Serie A: in campo Genoa-Torino 1-0 LIVE

In campo Genoa-Torino 1-0 DIRETTA

I gol

Sassuolo batte Spezia 4-1 in un anticipo della 30/a giornata del campionato di calcio di serie A, giocato a Reggio Emilia La cronaca

Domenico Berardi raggiunge quota 100 gol in serie A, tutti con la stessa maglia, e con la sua doppietta spiana la strada al Sassuolo che batte lo Spezia e centra il suo sesto risultato utile consecutivo, tenendo accesa una fiammella per provare a centrare l'Europa. Buone notizie per il ct Mancini che oltre ad un Berardi (premiato per le 300 gare con il Sassuolo) in gran spolvero potrà contare anche su uno Scamacca galvanizzato dal gol di stasera dopo essere partito dalla panchina. La grande qualità offensiva della squadra di Dionisi ha fatto la differenza, lo Spezia ha retto bene l'urto chiudendo in parità il primo tempo, ma il gol di Berardi ad inizio ripresa ha indirizzato la partito verso binari favorevoli ai padroni di casa. Vittoria legittima per gli emiliani, punteggio troppo severo per i liguri. All'inizio Dionisi schiera Defrel come punta centrale lasciando in panchina Scamacca. Squalificato Raspadori, tocca a Traorè, con Henrique sulla linea di centrocampo. Spezia con Gyasi punta avanzata con Verde e Kovalenko a supporto. Confermate difesa e centrocampo. Parte meglio lo Spezia che sorprende il Sassuolo costretto a pendere le misure per non correre guai. Non succede nulla fino al quarto d'oro quando l'inserimento di Frattesi trova impreparata la difesa ospite: Kovalenko lo trattiene alle spalle, rigore solare e giallo per lo spezzino. Dal dischetto Berardi di sinistro piazza la palla nell'angolo, Provedel intuisce ma non ci arriva. Il Sassuolo potrebbe raddoppiare qualche minuto (21') dopo: Frattesi vince un rimpallo, vola solitario verso la porta ma calcia sul portiere senza servire Defrel solo a centro area. Lo Spezia sembra stordito dal gol subito, ancora Frattesi in area questa volta non è preciso nel servire Defrel. Gli spezzini sostenuti da un tifo molto caldo, riordinano le idee e al 35' colgono il pareggio con una perla di Verde: defilato sulla destra, con un tiro a giro di sinistro sorprende Consigli. Nel finale ancora Sassuolo vicino al nuovo vantaggio con Kyriakoupolos e Lopez, ma Provedel è sempre attento. Il secondo tempo inizia nel segno dei neroverdi di Dionisi. Subito Berardi e pochi secondi dopo firma il su centesimo gol in serie A. E' il 3' quando il fuoriclasse del Sassuolo riceve da Defrel a centro area e con il destro riporta avanti la sua squadra. A metà ripresa è il momento di Scamacca che entra al posto di Defrel. Lo Spezia non si da per vinto e al 26' si presenta pericoloso dalle parti di Consigli. Kovalenko riceve da Gyasi, entra in area, difende palla e con un piede Frattesi lo sbilancio. Potevano esserci gli estremi per un calcio di rigore. La rete che 'spacca' la partita porta la firma di un difensore, Ayhan, che al 33' stoppa di coscia e con l'esterno spedisce la palla dove Provedel non può arrivare. Il Sassuolo chiude la pratica con Scamacca che su punizione 'buca' la barriera dello Spezia a cala il poker con la tredicesima marcatura stagionale