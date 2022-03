NBA: 51 punti di Bay, Detroit batte Orlando a domicilio

Con 51 punti all'attivo (incluso un bel 10/14 da tre punti) l'esterno dei Pistons Saddiq Bey è stato il protagonista della vittoria di Detroit in casa degli Orlando Magic (134-120) in una sfida della bassa classifica dell'NBA.

Bey, 22 anni, ha battuto il proprio primato personale in carriera. Grazie a questa vittoria i Pistons distanziano leggermente gli avversari, con 19 vittorie contro 51 sconfitte, contro un record negativo di 18-53 per Orlando. Le due squadre sono già eliminate dalla corsa agli spareggi della Eastern Conference, di cui occupano le ultime due posizioni.