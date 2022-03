Mondiali: TAS dice no alla Russia, niente playoff

La squadra russa resta esclusa dagli spareggi di qualificazione ai Mondiali 2022 di fine marzo. Il Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) ha infatti respinto la richiesta della Federcalcio russa di sospendere le sanzioni decise dalla FIFA. Questa decisione, simile a quella presa martedì in merito alle sanzioni Uefa, non pregiudica la futura sentenza della giustizia sportiva sul merito della controversia, che non è attesa prima di alcune settimane. "La procedura arbitrale prosegue. È attualmente in corso la costituzione di un collegio e le parti si stanno scambiando osservazioni scritte. Non è stata ancora fissata l'udienza" si legge in un comunicato del TAS. Il rifiuto di concedere un effetto sospensivo all'appello priva la Russia della possibilità di giocarsi un posto nel Mondiale in Qatar (21 novembre-18 dicembre). La nazionale russa avrebbero dovuto affrontare i polacchi il 24 marzo a Mosca. La Polonia si qualifica quindi direttamente alla finale dei playoff, il 29 marzo, contro la vincente di Svezia-Repubblica Ceca. Polacchi, svedesi e cechi avevano rifiutato di affrontare i russi a causa dell'aggressione armata all'Ucraina.