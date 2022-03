Sci: Sofia Goggia vince la Coppa del mondo di discesa

L'azzurra Sofia Goggia ha vinto la coppa del mondo di discesa, la terza dopo quelle conquistate nel 2018 e nel 2021. Goggia ha vinto la coppa prima ancora che fosse conclusa la decisiva ultima discesa della stagione a Courchevel. La unica rivale che poteva contenderle il prestigioso trofeo, la svizzera Corinne Suter, in gara con il pettorale tre , ha chiuso la sua prova con il momentaneo quinto tempo che non le consente di superare Goggia, prima in classifica generale con 75 punti di vantaggio sull'austriaca.