Football, Brady ci ripensa: "Il mio posto è in campo"

Sono bastate sei settimane a Tom Brady per scoprire che la vita del pensionato non fa per lui. E così il giocatore di football dei mille record, vincitore di sette Super Bowls, nonché invidiato marito della ex modella brasiliana Gisele Bündchen, ha annunciato il ritorno nella NFL.

Inizierà la stagione con la stessa squadra che aveva salutato ad inizio febbraio, i Buccaneers di Tampa Bay. "Negli ultimi due mesi ho capito che il mio posto è ancora in campo, non sugli spalti. Arriverà quel momento. Ma non è ora - ha scritto Brady, 44 anni, su Twitter - Amo i miei compagni di squadra e amo la mia famiglia. Senza di loro, nulla di tutto ciò è possibile.

Tornerò per la mia 23a stagione, a Tampa Bay. Abbiamo un lavoro da finire".

La franchigia dei Bucs - con i quali era sotto contratto fino al 2023 - ha accolto con entusiasmo la notizia. Coach Bruce Ariani si è detto "eccitato" all'idea di ritrovare il quarterback più grande di sempre, dopo essere stato eliminato dagli ultimi playoff per mano dei Los Angeles Rams, vincitori del Super Bowl di febbraio. Trofeo che Brady aveva alzato per la settima volta un anno prima, coronando la sua avventura in Florida con un successo inaspettato dopo 20 stagioni da domintore con i New England Patriots (sei finali vinte su nove).

Designato cinque volte "MVP" del Super Bowl e tre volte della stagione regolare, tra i suoi primati spiccano quello del numero di passaggi da touchdown riusciti (624), yard guadagnate (84.520) e vittorie in regular season (243). Ora avrà un'altra stagione per migliorarsi e assecondare il suo desiderio, spesso espresso in passato: giocare fino a 45 anni, l'età che compirà ad agosto.

Originario della California, quando lasciò il campionato universitario con l'Università del Michigan, Tom Brady non pareva destinato a una carriera così brillante. Scelto al sesto round, come 199/o dai New England Patriots, in 22 stagioni, ha invece vinto tutto sfidando la longevità in uno sport professionistico distruttivo per il fisico.

Ora lo attende una scommessa non facile da vincere. Tra i più grandi atleti della storia, pochi sono quelli tornati in vetta dopo il ritiro. Dopo una prima tripletta con i Chicago Bulls (1991-1992-1993), Michael Jordan smise di giocare a basket per un anno e mezzo, con un breve e infruttuoso periodo di baseball, prima di tornare più forte a 32 anni e vincere di nuovo titoli di fila (1996-1997-1998). Se i due sport e le età differiscono, il parallelo è comunque calzante. Perché anche Brady non torna solo per divertimento, ma per vincere.