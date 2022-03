Serie A: Sampdoria Juventus 1-3, doppietta di Morata

La Juventus ha battuto a Genova la Sampdoria 3-1 in uno degli anticipi della 29/a giornata della Serie A La cronaca

GOL! Sampdoria-JUVENTUS 1-3 all'88'! Rete di Álvaro Morata! Locatelli crossa sul secondo palo per Morata che, perso ds Bereszynski, schiaccia di testa. Falcone tocca ma non riesce a impedire che il pallone finisca in porta.

GOL! SAMPDORIA-Juventus 1-2 all'84'! Rete di Abdelhamid Sabiri! Calcio di punizione dell'ex Ascoli deviato da Morata, che inganna Szczesny, il quale non riesce ad arrivare sul pallone.

La Juventus è avanti 0-2 contro la Sampdoria al termine dei primi 45 minuti. I bianconeri passano in vantaggio al 23', subito dopo la prima occasione per la Samp con Candreva, quando Yoshida mette il pallone nella sua porta nel tentativo di anticipare Kean su cross basso di Cuadrado. I blucerchiati reagiscono e vanno vicini al pari con la conclusione dall'interno dell'area di Sensi, ma subiscono il raddoppio juventino al 34', con Morata che realizza il penalty guadagnato da Kean per fallo di Colley.

Primo tempo da squadra cinica e matura quello della Juve, avanti di due gol pur avendo tirato in porta soltanto in un'occasione, se non si conta il rigore di Morata. La Samp ha provato a impensierire Szczesny, ma spesso ai ragazzi di Giampaolo è mancato l'ultimo passaggio. Per questo non è da escludere un ingresso in campo di Sabiri, ma anche di Ekdal, viste le difficoltà avute da Rincon in cabina di regia.

GOL! Sampdoria-JUVENTUS 0-2 al 34'! Rete di Álvaro Morata su calcio di rigore!

GOL! Sampdoria-JUVENTUS 0-1 al 23'! Autorete di Maya Yoshida! Ripartenza immediata della Juventus con il duetto tra Morata e Kean e l'apertura per Cuadrado. Il colombiano entra in area e prova il cross basso sul secondo palo, deviato nella sua porta da Yoshida nel tentativo di anticipare Kean.