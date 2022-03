Serie A: Lazio-Venezia, formazioni

"La Lazio sta facendo un ottimo campionato, è una squadra ricca di campioni. Per me ha il centrocampo più forte d'Italia, sono in fiducia ed è normale che sia così. Cresce con uno dei migliori allenatori del quale studio da anni quello che fa. Il coefficiente di difficoltà è altissimo". Sono parole di elogio quelle espresse dall'allenatore del Venezia, Paolo Zanetti, per la Lazio. La partita di domani sarà dura per i lagunari e il tecnico ne è consapevole: "Noi cose da migliorare ne abbiamo tante, siamo in rincorsa al nostro grande obiettivo, i giochi sono aperti. Una cosa è determinante: ci dobbiamo credere. Cercheremo di fare una partita che possa lasciarci qualcosa di importante per le prossime, sempre a caccia di punti".

Probabili formazioni di Lazio-Venezia.

Lazio (4-3-3): 1 Strakosha; 4 Patric, 3 Luiz Felipe, 33 Acerbi, 23 Hysaj; 21 Milinkovic-Savic, 6 Leiva, 10 Luis Alberto; 7 Felipe Anderson, 17 Immobile, 20 Zaccagni. (25 Reina, 31 Adamonis, 16 Kamenovic, 44 Floriani Mussolini, 29 Lazzari, 88 Basic, 8 AkpaAkpro, 11 Cabral, 9 Pedro, 28 A. Anderson, 18 Romero, 27 Moro). All.: Sarri. Squalificati: Marusic. Diffidati: Zaccagni, Marusic, Luiz Felipe, Pedro. Indisponibili: Radu, Cataldi.

Venezia (4-3-3): 88 Romero; 37 Mateju, 31 Caldara, 32 Ceccaroni, 55 Haps; 5 Vacca, 44 Ampadu, 27 Busio; 20 Nani, 77 Okereke, 14 Henry (1 Maenpaa, 91 Neri; 13 Modolo, 21 Ullmann, 22 Ebuhei, 30 Svoboda; 8 Tessmann, 16 Fiordilino, 23 Kiyine, 33 Crnigoj, 42 Peretz; 9 Nsame, 11 Sigurdsson). All.: Zanetti. Squalificati: Aramu. Diffidati: Ampadu, Caldara; Vacca, Kiyine. Indisponibili: Lezzerini, Johnsen, Cuisance. Arbitro: Manganiello di Pinerolo. Quote Snai: 1,35; 5,25; 8,50.