Champions League, Liverpool-Inter

Simone Inzaghi crede alla rimonta. Poco importa che di fronte ci sia il Liverpool ad Anfield e che l'Inter debba rimontare la sconfitta per 2-0 dell'andata a San Siro per cercare di centrare i quarti di Champions League per la prima volta dal 2010/11. Così, nonostante il risultato "penalizzante" al Meazza, secondo il tecnico i nerazzurri andranno in Inghilterra "con fiducia a giocarcela con tante motivazioni". E soprattutto i suoi avranno una missione da svolgere il più rapidamente possibile: "Ovviamente segnare un gol nel primo tempo sarebbe importantissimo", ha spiegato Inzaghi. Non sarà facile, considerando anche la spinta anche di Anfield, oltre alla cabala che vede i Reds superare il turno per 34 volte su 34 occasioni in cui avevano vinto la gara di andata in trasferta. Non ci sarà la regola del gol doppio in trasferta, certo, ma comunque servirà una prestazione di altissimo livello per i nerazzurri.

Probabili formazioni di Liverpool-Inter, ritorno degli ottavi di finale della Champions League

Liverpool (4-3-3): 1 Alisson; 66 Alexander-Arnold, 5 Konatè, 4 Van Dijk, 26 Robertson; 14 Henderson, 3 Fabinho, 8 Keita; 11 Salah, 20 Jota, 10 Manè (62 Kelleher, 12 Gomez, 21 Tsiimikas, 32 Matip, 6 Thiago, 7 Milner, 15 Oxlade-Chamberlain, 18 Minamino, 23 Diaz, 27 Origi, 67 Elliott). All.: Klopp. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Firmino.

Inter (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 22 Vidal, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 14 Perisic; 9 Dzeko, 10 Lautaro (21 Cordaz, 97 Radu, 13 Ranocchia, 32 Dimarco, 33 D'Ambrosio, 36 Darmian, 5 Gagliardini, 8 Vecino, 18 Gosens, 7 Sanchez, 19 Correa, 88 Caicedo). All.: S.Inzaghi. Squalificati: Barella. Diffidati: nessuno Indisponibili: nessuno. Arbitro: Matheu Lahoz (Spa). Quote Snai: 1,55; 4,25; 5,25