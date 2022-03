Una delegazione della Lazio capitanata dal ds Igli Tare si è recata in Campidoglio per omaggiare Pino Wilson presso la camera ardente alla sala della Protomoteca. Lo storico capitano è scomparso ieri per un ictus all'età di 76 anni. Ad accogliere il feretro dell'ex biancoceleste c'era il sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

Wilson, Tare: 'Ha sempre lottato per questa maglia'