Ucraina: Montano avvia raccolta fondi, con lui tanti campioni

(ANSA) - ROMA, 06 MAR - Una raccolta fondi per aiutare gli atleti ucraini. L'ha promossa Aldo Montano, olimpionico della scherma (sposato con la russa Olga Plachina), che ha riunito in un appello un gruppo di campioni dello sport e personaggi dello spettacolo e avviato la raccolta sul sito gofundme.

"Ciao a tutti! Siamo le medaglie olimpiche Aldo Montano, Massimiliano Rosolino, Filippo Magnini, Giorgio Chiellini, Clemente Russo, Ivan Zaytsev, Gregorio Paltrinieri, Fabio Basile, Rossella Fiamingo, Gabriele Detti, Frank Chamizo, Luigi Busá, Federica Cesarini, Valentina Rodin, Enrico Berré e Viviana Bottaro, supportati da tantissimi altri atleti e colleghi dello sport e dello spettacolo - si legge nell'appello - Tutti noi abbiamo amici e avversari ucraini. Non possiamo stare a guardare inerti ciò che in Ucraina stanno vivendo tanti dei nostri colleghi atleti con cui abbiamo gareggiato nel tempo. Noi olimpionici ci impegniamo a distribuire i fondi raccolti agli atleti ucraini che hanno subito maggiormente l'impatto devastante della guerra.

La cifra sarà veicolata su indicazione degli atleti nazionali".

(ANSA).