Serie A, Udinese-Sampdoria in campo alle 15

Udinese- Sampdoria in campo alle 15

LA DIRETTA

Probabili formazioni di Udinese-Sampdoria.

Udinese (3-5-2): 1 Silvestri; 50 Becao, 22 Pablo Marì, 2 Perez; 16 Molina, 5 Arslan 11 Walace, 37 Pereyra, 13 Udogie; 10 Deulofeu, 9 Beto (20 Padelli, 31 Gasparini, 4 Zeegelaar, 28 Benkovic, 93 Soppy, 6 Makengo, 8 Jajalo, 24 Samardzic, 7 Success, 23 Pussetto, 30 Nestorovski). All.: Cioffi.

Squalificati: nessuno.

Diffidati: Molina, Perez, Soppy, Walace.

Indisponibili: Nuytinck.

Sampdoria (4-3-1-2): 33 Falcone; 24 Bereszynski, 15 Colley, 22 Yoshida, 29 Murru; 87 Candreva, 6 Ekdal, 88 Rincon; 5 Sensi; 27 Quagliarella, 10 Caputo (1 Audero, 30 Ravaglia, 25 A.Ferrari, 26 Magnani, 3 Augello, 11 Sabiri, 14 Vieira, 70 Trimboli, 21 Giovinco, 37 Montevago). All.: Giampaolo.

Squalificati: Thorsby.

Diffidati: Rincon, Murru.

Indisponibili: Damsgaard, Gabbiadini, Askildsen, Supryaga, Conti.

Arbitro: Irrati di Pistoia.

Quote Snai: 1,87; 3,45; 4,25. (ANSA).