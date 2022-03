Serie A: Roma-Atalanta, formazioni

Complicato il compito dell'Atalanta, priva di Zapata ma che sta per recuperare Muriel, in casa della Roma di un Mourinho ancora squalificato, trascinata dalla vena di Abraham e che si inorgoglisce dell'unica impresa contro una big, proprio il 4-1 dell'andata a Bergamo. Gasp, che si è molto lamentato degli arbitri, ha a disposizione una squadra collaudata che raramente si deprime negli scontri che contano. Zaniolo e Pellegrini accompagnano il bomber inglese, ma a lasciare perplessi è sempre l'assetto difensivo

Probabili formazioni di Roma-Atalanta:

Roma (3-5-2): 1 Rui Patricio; 23 Mancini, 6 Smalling, 3 Ibanez; 2 Karsdorp, 7 Pellegrini, 4 Cristante, 77 Mkhtaryan, 5 Vina; 22 Zaniolo, 9 Abraham. (87 Fuzato, 63 Boer, 24 Kumbulla, 52 Bove, 17 Veretout, 27 Oliveira, 59 Zalewski, 15 Maitland-Niles, 55 Darboe, 42 Diawara, 14 Shomurodov, 11 Carles Perez, 92 El Shaarawy) All.: Jose Mourinho. Squalificati: - Diffidati: Zaniolo, Kumbulla, Pellegrini Indisponibili: Spinazzola Atalanta (3-4-1-2): 1 Musso; 19 Djimsiti, 28 Demiral, 6 Palomino; 3 Maehle, 15 De Roon, 11 Freuler, 77 Zappacosta; 7 Koopmeiners; 9 Muriel, 20 Boga. (31 Rossi, 57 Sportiello, 42 Scalvini, 13 Pezzella, 33 Hateboer, 32 Pessina, 18 Malinovskyi, 88 Pasalic, 20 Mihaila, 59 Miranchuk). All.: Gasperini. Squalificati: Toloi. Diffidati: De Roon, Zappacosta. Indsponibili: Ilicic, Zapata. Arbitro: Massa di Imperia Quote Snai: 2,60; 3,35; 2,70.