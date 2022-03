Serie A: Genoa-Empoli, formazioni

Genoa-Empoli in campo alle 12.30. Alle 15 in programma Bologna-Torino, Fiorentina-Verona e Venezia-Sassuolo

Maksimovic e Bani ok. Dubbio Destro. Amiri sta recuperando GENOVA (ANSA) - GENOVA, 05 MAR - "È una partita decisiva, non si può pensare diversamente. Contro l'Empoli dobbiamo presentarci nel miglior modo possibile. Vogliamo vincere questa partita. E' arrivata l'ora di vincere, dopo tanti pareggi". Così Alexander Blessin alla vigilia della sfida all'Empoli dell'ex Andreazzoli. Per poter continuare ad inseguire la salvezza servono assolutamente i tre punti con i toscani.

Probabili formazioni di Genoa-Empoli.

Genoa (4-2-3-1): 57 Sirigu, 36 Hefti, 55 Ostigard, 13 Bani, 15 Vasquez, 27 Sturaro, 47 Badelj, 11 Gudmundsson, 8 Amiri, 90 Portanova, 23 Destro (22 Marchetti, 1 Semper, 52 Maksimovic, 16 Calafiori,18 Ghiglione, 10 Melegoni, 65 Rovella,32 Frendrup, 33 Hernani, 91 Kallon, 99 Galdames, 45 Yeboah). All.: Blessin. Squalificati: nessuno. Diffidati: Rovella, Sturaro. Indisponibili: Ekuban, Cambiaso, Masiello, Criscito, Vanheusden, Piccoli.

Empoli (4-3-1-2): 13 Vicario; 30 Stojanovic, 26 Tonelli, 33 Luperto, 65 Parisi; 27 Zurkovski, 23 Asllani, 25 Bandinelli; 10 Bajrami, 8 Henderson; 99 Pinamonti (1 Ujkani, 22 Furlan, 42 Viti, 6 Romagnoli, 20 Fiamozzi, 21 Cacace, 15 Benassi, 5 Stulac, 7 Verre, 9 Cutrone, 11 Di Francesco, 19 La Mantia). All.: Andreazzoli. Squalificati: Ismajli. Diffidati: Parisi, Marchizza, Zurkowski e Tonelli. Indisponibili: Haas, Marchizza ed Ekong. Arbitro: Aureliano di Bologna. Quote Snai: 2,50; 3,35; 2,80.

Fiorentina-Verona.

Fiorentina (4-3-3): 69 Dragowski; 23 Venuti, 4 Milenkovic, 98 Igor, 3 Biraghi; 10 Castrovilli, 18 Torreira, 32 Duncan; 11 Ikone, 19 Piatek, 22 N.Gonzalez. A disp.: 1 Terracciano, 25 Rosati, 2 Quarta, 19 Frison. 17 Terzic, 14 Maleh, 34 Amrabat, 7 Callejon, 8 Saponara, 9 Cabral, 33 Sottil. All.: Italiano. Squalificati: Bonaventura. Diffidati: Odriozola, Castrovilli, Amrabat. Indisponibili: Odriozola, Nastasic.

Verona (3-4-2-1): 96 Montipò, 16 Casale, 21 Gunter, 17 Ceccherini, 5 Faraoni, 61 Tameze, 14 Ilic, 8 Lazovic, 10 Caprari, 11 Lasagna, 99 Simeone (22 Berardi, 12 Chiesa, 31 Sutalo, 42 Coppola, 24 Bessa, 29 Depaoli, 75 Hongla 88 Praszelik, 30 Fabrotta,18 Cancellieri. All.: Tudor. Squalificati: nessuno. Diffidati: Ilic, Faraoni, Depaoli, Veloso. Indisponibili: Dawidowicz, Retsos. Arbitro: Manganiello di Pinerolo. Quote Snai: 1,95; 3,60; 3,70.

Bologna-Torino.

Bologna (3-4-3): 28 Skorupski, 5 Soumaoro, 17 Medel, 6 Theate, 29 De Silvestri, 21 Soriano, 30 Schouten, 3 Hickey, 7 Orsolini, 99 Barrow, 10 Sansone. (12 Molla, 22 Bardi, 2 Binks, 4 Bonifazi, 15 Mbaye, 35 Dijks, 71 Kasius, 14 Viola, 20 Aebischer, 32 Svanberg, 70 Raimondo, 91 Falcinelli). All.: Mihajlovic. Squalificati: nessuno. Diffidati: Arnautovic, Sansone, Soriano, Theate. Indisponibili: Arnautovic, Dominguez, Kingsley, Santander, Vignato.

Torino (3-4-2-1): 1 Berisha; 26 Djidji, 3 Bremer, 13 Rodriguez; 34 Aina, 10 Lukic, 38 Mandragora, 27 Vojvoda; 11 Pjaca, 14 Brekalo; 9 Belotti (89 Gemello, 4 Pobega, 5 Izzo, 6 Zima, 17 Singo, 15 Ansaldi, 19 Sanabria, 23 Seck, 28 Ricci, 64 Pellegri, 77 Linetty, 99 Buongiorno). All.: Juric. Squalificati: nessuno. Diffidati: Aina, Buongiorno, Djidji. Indisponibili: Edera, Fares, Milinkovic-Savic, Praet. Arbitro: Massimi di Termoli. Quote Snai: 2,80; 3,10; 2,65

Venezia-Sassuolo.

Venezia (3-4-1-2): 88 Romero; 31 Caldara, 32 Ceccaroni, 44 Ampadu; 17 Ullmann, 5 Vacca, 21 Cuisance, 33 Crnigoj; 10 Aramu; 14 Henry, 77 Okereke (1 Maenpaa, 91 Neri; 13 Modolo, 30 Svoboda, 37 Mateju, 55 Haps; 8 Tessmann, 16 Fiordilino, 23 Kiyine, 27 Busio, 42 Peretz; 9 Nsame, 17 Johnsen, 20 Nani). All.: Zanetti. Squalificati: nessuno. Diffidati: Ampadu, Aramu, Kyine. Indisponibili: Lezzerini, Ebuhei.

Sassuolo (4-2-3-1): 47 Consigli, 17 Muldur, 21 Chiriches, 31 Ferrari, 77 Kyriakoupolos, 16 Frattesi, 97 Henrique, 25 Berardi, 18 Raspadori, 23 Traoré, 91 Scamacca (56 Pegolo, 24 Satalino, 5 Ayhan, 6 Rogerio, 13 Peluso, 44 Ruan, 4 Magnanelli, 20 Harroui, 11 Ciervo, 15 Ceide, 92 Defrel). All.: Dionisi. Squalificati: Maxime Lopez. Diffidati: Chiriches, Ferrari, Frattesi, Muldur. Indisponibili: Obiang, Djuricic, Romagna, Toljan. Arbitro: Pairetto di Nichelino. Quote Snai: 3,25; 3,55; 2,15.