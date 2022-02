Serie A: Torino-Cagliari, formazioni

In campo alle 12.30 Torino-Cagliari

Non bastano il pareggio conquistato allo Stadium e la buona prestazione offerta contro la Juve, Ivan Juric vuole di più. Perché il suo Torino, per il momento "non ha ancora fatto nulla, buttando via troppi punti in modo strano". Ecco perché per il tecnico dei granata, che non vincono da un mese e mezzo, "sono fondamentali le risposto che daremo di qui alla fine del campionato". A cominciare dalla partitacontro il Cagliari dell'ex Mazzarri. "E' da tanto che non vinciamo, vogliamo farlo domani - dice l'allenatore, che non trova i tre punti dal 2-1 di Genoa contro la Sampdoria del 15 gennaio scorso - anche se affronteremo una squadra in salute come il Cagliari: durante il mercato hanno preso le pedine giuste per il gioco di Mazzarri, stanno facendo molto bene in trasferta e ci aspetta una gara tosta e impegnativa". Rispetto al derby mancherà lo squalificato Mandragora, "Pobega può giocare nel suo ruolo naturale ma mi prendo ancora del tempo per decidere" la mossa in mediana per affiancare Lukic, mentre in attacco ci sarà nuovamente Belotti: "Contro la Juve ha dato un accenno di cose positive, mi aspetto ancora di più perché ci è mancato praticamente tutto l'anno".

Cagliari alla ricerca di punti salvezza anche a Torino. Contro la sua ex squadra Mazzarri punta sullo spirito battagliero che ha consentito ai rossoblu di conquistare nel girone di ritorno dodici punti nelle ultime sette partite. Contro i granata il mister non potrà contare su Nandez, ancora fermo dopo la botta rimediata un mese fa in Coppa Italia con il Sassuolo. Rispetto alla sfida con il Napoli previsti pochi accorgimenti. Non sarà della partita nemmeno l'ex Baselli, fermato da un fastidio alla caviglia destra. Ma c'è già pronto Marin. Ballottaggio in difesa: Carboni potrebbe riprendere il suo posto alla sinistra di Lovato. "Stanno facendo risultati tutti - ha detto il coach - la quota salvezza sarà più alta. Ecco perché sono arrabbiato: quando si può vincere, dobbiamo vincere. Un punto ed elogi non bastano più". "Quando arriverò allo stadio proverò qualcosa, non so - ha spiegato - ma sono concentrato sulla causa Cagliari: affronteremo una squadra che va a mille, forse più di tutti".

Probabili formazioni Torino-Cagliari.

Torino (3-4-2-1): 32 V. Milinkovic-Savic; 26 Djidji, 3 Bremer, 13 Rodriguez; 17 Singo, 10 Lukic, 4 Pobega, 27 Vojvoda; 11 Pjaca, 14 Brekalo; 9 Belotti (1 Berisha, 5 Izzo, 6 Zima, 7 Zaza, 15 Ansaldi, 19 Sanabria, 23 Seck, 28 Ricci, 34 Aina, 64 Pellegri, 77 Linetty, 99 Buongiorno). Allenatore: Juric.

Squalificati: Mandragora. Diffidati: Aina, Buongiorno, Djidji. Indisponibili: Edera, Fares, Praet.

Cagliari (3-5-2): 28 Cragno, 3 Goldaniga, 66 Lovato, 44 Carboni, 2 Bellanova, 14 Deiola, 27 Grassi, 8 Marin, 29 Dalbert, 20 Pereiro, 10 Joao Pedro. (1 Aresti, 31 Radunovic, 23 Ceppitelli, 15 Altare, 33 Obert, 25 Zappa, 22 Lykogiannis, 4 Baselli, 39 Kourfalidis, 30 Pavoletti, 9 Keita). All.: Mazzarri.

Squalificati: nessuno. Diffidati: Strootman. Indisponibili: Ceter, Nandez, Rog, Strootman, Walukiewicz.

Arbitro: Volpi di Arezzo Quote Snai: 1,65; 3,65; 5,50.