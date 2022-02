Serie A: Verona-Venezia, formazioni

Alle 15 Verona-Venezia

"Andremo lì ragionando da squadra, come siamo stati nelle ultime due partite, soprattutto con un cambiamento radicale del gioco, ma anche con aggressività e combattendo su ogni pallone". Queste le parole con cui Paolo Zanetti suona la carica del Venezia, una ricetta per affrontare il Verona dimenticando lo 'storico' risultato dell'andata, quando i lagunari, avanti 3-0, vennero sconfitti per 4-3. "L'andata è il passato - aggiunge -. Ora abbiamo lottato tanto, sono due partite che arrivano punti, siamo squadre diverse, con situazioni diverse, insomma, è un'altra storia". Il Verona sta raggiungendo traguardi importanti prosegue Zanetti: "È una squadra veramente forte, importante, che attacca bene, è in fiducia e può guardare solo avanti nella classifica. Hanno messo in difficoltà tante squadre, hanno numeri offensivi notevoli, fortunatamente non sono perfetti, prendono qualche gol, se no sarebbero ancora più in alto". Per questo servirà lottare su ogni palla conclude "e una partita di intensità, dovremo vincere i duelli perché il loro gioco lo impone, non si scappa, dovremo stare dentro alla partita".

Probabili formazioni di Verona-Venezia.

Verona (3-4-2-1): 96 Montipò, 43 Retsos, 42 Coppola, 17 Ceccherini, 5 Faraoni, 61 Tameze, 14 Ilic, 8 Lazovic, 7 Barak, 10 Caprari, 99 Simeone (22 Berardi, 12 Chiesa, 31 Sutalo, 24 Bessa, 29 Depaoli, 75 Hongla 11 Lasagna, 18 Cancellieri) All: Tudor Squalificati: Casale e Gunter Diffidati: Depaoli, Faraoni, Ilic, Veloso Indisponibili: Dawidowicz, Fabrotta, Veloso e Praszelik

Venezia F.C. (3-4-1-2): 88 Romero; 31 Caldara, 30 Svoboda, 32 Ceccaroni; 20 Nani, 21 Cuisance, 44 Ampadu, 33 Crnigoj; 10 Aramu; 14 Henry, 77 Okereke (1 Maenpaa, 91 Neri; 3 Molinaro, 13 Modolo, 17 Ullmann, 37 Mateju, 55 Haps; 5 Vacca, 8 Tessmann, 16 Fiordilino, 27 Busio; 9 Nsame, 17 Johnsen). All. Paolo Zanetti. Squalificati: nessuno Diffidati: Aramu, Kyine.

Indisponibili: Lezzerini, Ebuhei, Kiyine, Sigurdsson.

Arbitro: Sacchi di Macerata Quote Snai: 1,55; 4,25; 6,00.