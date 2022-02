Serie A: Lazio-Napoli, formazioni

Una sfida che vale la Champions, contro il 'suo' Napoli. Per Maurizio Sarri all'Olimpico sarà una gara da amarcord, tra vecchi ricordi indelebili e un presente che però gli impone di pensare in biancoceleste e provare a sognare un quarto posto che fino a un mese fa sembrava inarrivabile. L'incrocio del destino, quello che mette tra il tecnico toscano e l'unico obiettivo rimasto a una Lazio uscita da tutte le coppe, proprio quel Napoli che lo vide salire alla ribalta dopo il primo exploit in Serie A con l'Empoli. Alla corte di De Laurentiis, l'ex banchiere raccolse la pesante eredità di Benitez e già alla sua prima stagione (2015/16) si laureò campione d'inverno dopo 25 anni dal scudetto dei partenopei, e da lì iniziò un triennio in cui stabilì tutti i più importanti record del Napoli raccogliendo in tre anni due secondi e un terzo posto.

Dimenticare il tracollo europeo contro il Barcellona, puntare allo scudetto e scattare in testa alla classifica nella giornata in cui Milan e Inter perdono terreno. Luciano Spalletti fissa gli obiettivi alla vigilia della sfida con la Lazio: "Contro il Barcellona - dice il tecnico azzurro - non siamo stati all'altezza di noi stessi. Abbiamo un'identità di gioco chiara che non può prescindere dalla qualità. Ora ci aspetta il resto del campionato, una giostra bella e crudele, sono convinto che i ragazzi daranno tutto".

Probabili formazioni di Lazio-Napoli:

Lazio (4-3-3): 1 Strakosha; 23 Hysaj, 3 Luiz Felipe, 33 Acerbi, 77 Marusic; 21 Milinkovic-Savic, 32 Cataldi, 10 Luis Alberto; 7 Felipe Anderson, 17 Immobile, 20 Zaccagni. (25 Reina, 31 Adamonis, 16 Kamenovic, 26 Radu, 6 Leiva, 88 Basic, 8 Akpa Akpro, 11 Cabral, 28 A. Anderson, 18 Romero, 27 Moro, 9 Pedro). All.: Sarri. Squalificati: nessuno. Diffidati: Marusic, Luiz Felipe, Pedro. Indisponibili: Lazzari.

Napoli (4-2-3-1): 25 Ospina, 22 Di Lorenzo, 13 Rrahmani, 26 Koulibaly, 6 Mario Rui, 8 Fabian Ruiz, 4 Demme, 21 Politano, 20 Zielinski, 24 Insigne, 9 Osimhen. (1 Meret, 12 Marfella, 59 Zanoli, 5 Juan Jesus, 31 Ghoulam, 7 Elmas, 33 Ounas, 14 Mertens, 37 Petagna). All.: Spalletti. Squalificati: nessuno. Diffidati: Anguissa, Demme. Indisponibili: Anguissa, Lobotka, Lozano, Malcuit, Tuanzebe.

Arbitro: Di Bello di Brindisi Quote Snai: 2.85; 3.35; 2.45.