Ucraina: Uefa condanna invasione, verso stop finale Champions Russia

La Uefa si avvia a sospendere l'assegnazione della finale Champions 2022 del prossimo 28 maggio a San Pietroburgo. Dopo aver convocato per domani un Esecutivo straordinario, da Nyon arriva infatti "la forte condanna dell'invasione militare russa in Ucraina". "Stiamo affrontando questa situazione con la massima serietà e urgenza. Le decisioni saranno prese e annunciate domani", sottolinea la Uefa. I media britannici danno per già presa la decisione, non confermata da Nyon: l'ipotesi è di sospendere la sede, senza nuova assegnazione, lasciandola sub iudice.