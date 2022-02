Serie A: Milan-Udinese, formazioni

MILANO (ANSA) - MILANO, 24 FEB - La parola scudetto la si pronuncia a stento, non è un obiettivo dichiarato e, anzi, avrebbe dell'eccezionale. Ma il Milan il sogno lo accarezza, ancora in testa al campionato con due punti di vantaggio sull'Inter. Certo, nulla è ancora deciso, la strada è ancora lunga e per questo si evitano grandi proclami e dichiarazioni ad effetto. "Scudetto? Il nostro obiettivo è chiaro, migliorare il punteggio scorso anno. Poi, se saremo così bravi da vincere, vorrà dire che abbiamo fatto qualcosa di straordinario. Abbiamo costruito una casa solida, ora dobbiamo addobbarla. Se siamo stanchi? No, stiamo bene e possiamo alzare il ritmo". Stefano Pioli non si sbilancia, alla vigilia della sfida contro l'Udinese, però, si aspetta un Milan solido, maturo, capace di rimediare agli errori visti contro la Salernitana, una partita giocata con "troppa frenesia e senza lucidità". Indicazioni, lavoro, studio, ma solo dopo aver parlato per qualche minuto di ciò che sta accadendo in Ucraina. "Ne abbiamo parlato prima della seduta video - racconta Pioli - c'è molta preoccupazione. Sono ragazzi giovani ma vedono cosa sta accadendo intorno a loro. C'è sgomento. La vita non ha prezzo. Se c'è una cosa che penso possa unire ancora di più, è lo sport. Quindi faremo del nostro meglio". Regalare un po' di serenità, distrazione, esprimendo i valori dello sport, e con l'obiettivo di vincere contro l'Udinese. Tre punti fondamentali per i rossoneri per approcciarsi con slancio agli impegni della prossima settimana. Saranno giorni delicati, prima il derby d'andata di Coppa Italia, poi la sfida contro il Napoli in campionato. E ci sono tre titolari a rischio squalifica perché diffidati: Theo Hernandez, Brahim Diaz e Romagnoli. "Non so se sarà decisiva, ma sarà molto importante. Abbiamo scontri difficili, quindi i punti pesano molto", ammette Pioli.

Probabili formazioni di Milan-Udinese

Milan (4-2-3-1): 16 Maignan; 2 Calabria, 23 Tomori, 13 Romagnoli, 19 Hernandez; 8 Tonali, 79 Kessié; 30 Messias, 10 Diaz, 17 Leao; 9 Giroud (1 Tatarusanu, 83 Mirante, 25 Florenzi, 20 Kalulu, 46 Gabbia, 5 Ballo Touré, 33 Krunic, 41 Bakayoko, 7 Castillejo, 56 Saelemaekers, 27 Maldini, 12 Rebic). All.Pioli. Squalificati: Bennacer Diffidati: Theo Hernandez, Romagnoli, Brahim Diaz Indisponibili: Kjaer, Ibrahimovic.

Udinese (3-5-2): 1 Silvestri; 50 Becao, 22 Pablo Marì, 2 Perez; 16 Molina, 5 Arslan 11 Walace, 6 Makengo, 13 Udogie; 10 Deulofeu, 9 Beto (20 Padelli, 31 Gasparini, 4 Zeegelaar, 28 Benkovic, 8 Jajalo, 24 Samardzic, 37 Pereyra, 7 Success, 23 Pussetto, 30 Nestorovski). All.: Cioffi. Squalificati: nessuno. Diffidati: Soppy, Walace. Indisponibili: Nuytinck. Arbitro: Marchetti di Ostia Lido. Quota Snai: 1.45; 4.50; 7.00