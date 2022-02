In campo Genoa-Inter 0-0 DIRETTA

"Equilibrio" nei giudizi e smentita netta: "All'Inter non esiste un problema attaccanti". Simone Inzaghi alla vigilia della sfida contro il Genoa, getta acqua sul fuoco. Ricorda che già in estate si erano diffusi "allarmismi" poi spenti con i risultati. "All'inizio di questo percorso so cosa mi è stato chiesto dalla proprietà: primi quattro posti, arrivare agli ottavi e vincere la Supercoppa. I ragazzi sono stati straordinari e si sono alzate le aspettative. Ma serve equilibrio", spiega il tecnico nerazzurro