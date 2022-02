Champions: Ronaldo torna a Madrid, c'è Atletico-United

In campo Atletico Madrid-Manchester United 0-0 DIRETTA e Benfica-Ajax 0-0 DIRETTA nella seconda tornata dell'andata degli ottavi di Champions League

LA VIGILIA - E' una stagione con più ombre che luci quella che stanno vivendo Atletico e Manchester United. Lo scudetto di Premier e Liga è una chimera, ciò che resta è battersi per un posto in Champions, e ora entrambe sembrano in grado di blindarlo, anche grazie al 3-0 a Pamplona e al 4-2 al Leeds di Bielsa. Ma Simeone e Rangnick non possono accontentarsi delle briciole, ecco perchè raggiungere almeno i quarti di Champions è basilare. I campioni presenti nelle due squadre garantiscono spettacolo e gol. Dopo la brutta figura di Messi col Psg Ronaldo vuole riprendersi la ribalta. Il 2022 per ora e' stato deficitario per lui avendo segnato un solo gol. Simeone schiera Joao Felix mentre Suarez parte dalla panchina.

Avere fatto fuori il Barcellona è il fiore all'occhiello del Benfica in una stagione molto deludente (terzo e a -12 dal Porto in campionato). Sembrerebbe quindi favorito l'Ajax, vincitore a punteggio pieno nel girone e dominatore in patria (70 gol segnati e 5 subiti).