Tennis: Alcaraz vince a Rio ed è in Top 20 a 18 anni e 9 mesi

La bella vittoria nella finale di ieri notte dell'Atp 500 di Rio de Janeiro, 6-4 6-2 in un'ora e 26' di gioco contro il n.13 del mondo Diego Schwartzman, ha fruttato al 18enne spagnolo Carlos Alcaraz anche l'ingresso nei Top 20 del ranking mondiale Atp. Così il ragazzo originario della provincia di Murcia fa meglio del connazionale Rafa Nadal, che entrò nei migliori 20 del mondo nel 2005 all'età di 18 anni e 10 mesi. Alcaraz ci è riuscito avendo un mese di meno: 18 anni e 9 mesi. In più diventa il 14/o tennista più giovane di sempre ad entrare nella Top 20.

Ma il torneo del Jockey Clube di Rio de Janeiro sorride anche ai colori italiani, in quanto nel doppio maschile si sono imposti Fabio Fognini e Simone Bolelli, che in finale hanno superato Jamie Murray e Bruno Soares con il punteggio di 7-5 6-7 10-6: i due italiani non conquistavano insieme un trofeo dal 2015, quando trionfarono agli Australian Open contro Herbert e Mahut.

Tornando alla classifica Atp resa nota oggi, ci sono sempre due azzurri nei primi dieci, Matteo Berrettini al n.6 e Jannik Sinner al n.10. Numero uno rimane Novak Djokovic. (ANSA-AFP).