Champions: show Suarez-Ronaldo, clou è Atletico-United

Aria di vecchio Clasico in Champions: mercoledì incroceranno i guantoni Luis Suarez e Cristiano Ronaldo, condottieri attempati ma sempre gagliardi di Atletico Madrid e Manchester United, clou della seconda tornata dell'andata degli ottavi. Nelle altre gare la Juve poco lucida vista nel derby gioca in casa del Villarreal che, dopo un lungo periodo negativo, ha ritrovato i gol dell'olandese Danjuma, sostituto del lungodegente Gerard Moreno. Il Chelsea è nettamente favorito sul Lilla mentre tutta da decifrare la sfida tra Benfica e Ajax. In Europa League è tempo di verdetti per le tre italiane, e rischiano tutte. Il Napoli sembra messo meglio, dopo il pari dell'andata, ma imbrigliare un Barca in ricostruzione presenta sempre delle insidie, anche perchè sembra essersi sbloccato Aubameyang. L'Atalanta non può fidarsi troppo del 2-1 dell'andata in casa dell'Olympiacos mentre la Lazio, che recupera Immobile, deve ribaltare l'1-2 della settimana scorso con i vecchi marpioni del Porto guidati dall'amato ex Sergio Conceicao.

E' una stagione con più ombre che luci quella che stanno vivendo Atletico e Manchester United. Lo scudetto di Premier e Liga è una chimera, ciò che resta è battersi per un posto in Champions, e ora entrambe sembrano in grado di blindarlo, anche grazie al 3-0 a Pamplona e al 4-2 al Leeds di Bielsa. Ma Simeone e Rangnick non possono accontentarsi delle briciole, ecco perchè raggiungere almeno i quarti di Champions è basilare. I campioni presenti nelle due squadre garantiscono spettacolo e gol.

Dopo la brutta figura di Messi col Psg Ronaldo vuole riprendersi la ribalta. Il 2022 per ora e' stato deficitario per lui avendo segnato un solo gol. Molto delicato il momento della Juve: dopo il felice esordio Vlahovic sta segnando il passo e il gioco dei bianconeri lascia sempre a desiderare. Per Allegri è la ghiotta occasione per mettere le basi per una qualificazione necessaria. Mancherà Dybala, ma ci sono tanti elementi in grado di fare la differenza. Il Villarreal, che sta facendo giocare Lo Celso più avanti, è un cliente scomodo, come ricorda bene l'Atalanta, estromessa dalla Champions proprio per colpa degli spagnoli. Il Chelsea ha tirato un po' il fiato prima della conquista del titolo mondiale per club e ,con le ultime due vittorie, ha rafforzato il terzo posto. Mancano i gol di Lukaku per arrivare fino in fondo. Il Lilla, dopo la cessione di Maignan e Ikonè, arranca all'11/o posto in Ligue1, ma la vittoria nel girone rimarrà negli annali del club, come lo scudetto e la Supercoppa strappati al Psg. Avere fatto fuori il Barcellona è il fiore all'occhiello del Benfica in una stagione molto deludente (terzo e a -12 dal Porto in campionato). Sembrerebbe quindi favorito l'Ajax, vincitore a punteggio pieno nel girone e dominatore in patria (70 gol segnati e 5 subiti).x