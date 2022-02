Serie A: Torino-Venezia, formazioni

In campo Torino-Venezia

Ivan Juric fa i conti dei punti persi dal suo Torino nei finali di gara. "Ne conto almeno sei, rappresentano un grande rammarico - dice il tecnico, ricordando che undici gol subiti sui 30 totali sono arrivati dal 75' in avanti - ma non riesco a darmi una spiegazione: non ho mai visti cali tecnici o mentali, l'importante è ripartire e riprendere il nostro percorso". E domani, dopo la sconfitta di Udine e il pareggio contro il Sassuolo, i granata proveranno a tornare alla vittoria contro il Venezia ma devono rinunciare a Dennis Praet. Il belga si è procurato un'infrazione ossea a livello del quinto metatarso del piede destro: rischia due mesi di stop.

Probabili formazioni di Torino-Venezia:

Torino (3-4-2-1): 32 V. Milinkovic-Savic; 6 Zima, 3 Bremer, 13 Rodriguez; 17 Singo, 4 Pobega, 28 Ricci, 27 Vojvoda; 11 Pjaca, 14 Brekalo; 19 Sanabria (1 Berisha, 89 Gemello, 5 Izzo, 7 Zaza, 9 Belotti, 15 Ansaldi, 26 Djidji, 34 Aina, 64 Pellegri, 70 Warming, 77 Linetty, 99 Buongiorno). Allenatore: Juric. Squalificati: Lukic, Mandragora. Diffidati: Aina, Buongiorno. Indisponibili: Edera, Fares, Praet, Seck.

Venezia F.C. (4-3-3): 12 Lezzerini; 44 Ampadu, 31 Caldara, 13 Modolo, 55 Haps; 21 Cuisance, 27 Busio, 33 Crnigoj; 10 Aramu, 20 Nani, 77 Okereke (1 Maenpaa, 88 Romero; 3 Molinaro, 17 Ullmann, 30 Svoboda, 8 Tessmann, 16 Fiordilino, 42 Peretz; 9 Nsame, 14 Henry, 17 Johnsen). All.: Zanetti. Squalificati: Ceccaroni, Ebuhei. Diffidati: Aramu, Busio, Heymans, Kyine. Indisponibili: Vacca, Kiyine, Sigurdsson, Mateju. Arbitro: Giua di Olbia Quote Snai: 1,50; 4,25; 6,75.